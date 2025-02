¿Dónde ver la bioserie de ‘Paquita La del Barrio’? La música está de luto tras su fallecimiento

¿HUBO PROBLEMAS CON LA BIOSERIE DE ‘PAQUITA LA DEL BARRIO’?

Pese a que la bioserie fue popular en la televisión abierta sobre todo por los secretos o detalles de las historias de la estrella desvelados al final Paquita dijo que no estuvo de acuerdo con el tratamiento del show.

“No me gustó lo que contaron, no me gustó que lo pensé que sería, no fue, de hecho, no la terminé de ver por lo mismo. Pensé que usarían mi voz para la parte musical y no fue así, estoy viva, mejor lo hubiera hecho yo y también me hubieran dado presencia ahí”, dijo luego de que el show ya era transmitido a nivel nacional y se especulaba su llegada al streaming.