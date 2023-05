Drama y glamour ‘austero’, los protagonistas de la coronación de Carlos III

La muy prometida y esperada coronación del Rey Carlos III fue un evento que estuvo presente en redes sociales, noticiarios y sitios de moda no sólo por la opulencia de la ‘Familia Real Británica’ sino por la llegada del monarca al trono en medio de una muy criticada etapa.

Carlos y la reina Camila saludaron a la multitud de entusiastas que se reunió para verlos desde el Palacio de Buckingham, los fieles dejaron de lado el ‘hate’ que se creó en contra de la ahora ‘reina consorte’.

“En su nombre, y siguiendo su ejemplo, he venido no a que me sirvan, sino a servir”, dijo tras recibir la corona en la ceremonia, el rey Carlos III.