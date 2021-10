‘Dune’ lo confirma, el streaming está salvado a la industria cinematográfica

De acuerdo con los especialistas y críticos de cine, esto tendría que ver con la polémica decisión que tomó WarnerMedia en 2020. La compañía de entretenimiento decidió lanzar 18 películas de manera simultanea en el cine y en el streaming de la mano de HBO Max, todo como una medida para recuperarse de la fuerte crisis que dejó la pandemia de COVID-19. A pesar de que la estrategia fue adoptada por otras plataformas como Disney+ y Paramount+, parece que los resultados a largo plazo no se están viendo reflejados, lo que le daría la razón a uno de sus detractores... Denis Villeneuve, director de “Dune”, quien aseguró en múltiples ocasiones que hizo su película para una pantalla grande.

Este fin de semana, millones de personas vieron la esperada cinta “Dune” en HBO Max, mientras que otros millones más la vieron en los cines, y aunque la recaudación en taquilla llegó a los más de 200 millones de dólares, no basta para asegurar que todo ha regresado a la normalidad. La adaptación de Villeneuve de la novela de 1965 de Frank Herbert recaudó 40 millones de dólares en Norteamérica y más de 200 millones en todo el mundo, y está en camino a recaudar los 20 millones en China este fin de semana. Sin embargo, no es suficiente, pues la película costó más de 150 millones de dólares.

Por ello, todavía hay gente que dice que Warner Bros. está perdiendo dinero al lanzar películas en streaming y en los cines al mismo tiempo. Y las cifras no mienten, los estudios pueden ganar más dinero con un estreno en cines tradicional, claro, si estuviéramos en tiempos normales. Pero todavía no estamos en tiempos normales, y las experiencias recientes con estrenos como “Dune”, “Halloween Kills” y “No Time to Die” solo confirman que industria ha sido muy inteligente al adoptar esta estrategia al menos este año.

De acuerdo con el analista Lucas Shawn de Bloomberg, debido a que los estudios se aferraron tanto a aguantar sus estrenos para 2021, ahora tenemos una gran cantidad de lanzamientos este otoño, algo así como un efecto embudo. Solo en octubre tuvimos un nuevo spin-off de “Spider-Man”, una nueva película de James Bond, una nueva secuela de terror del clásico “Halloween” y la nueva versión de “Dune”, todos grandes títulos que llegaron al cine durante cuatro semanas seguidas.