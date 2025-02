Durante el Super Bowl, Youtubers transmitieron análisis de películas de horror con célebres artistas

Sin embargo, a la misma hora de transmisión del show de medio tiempo, la producción del canal de YouTube , Dead Meat Presents , en patrocinio con la película The Monkey hizo su propio segmento en paralelo al Super Bowl LIX.

Esta alternativa fungió como una promoción de la película de horror, The Monkey, inspirada en un cuento del escritor Stephen King. Pero la dinámica de la transmisión no se limitó a presentar a los participes del filme, sino en hacer una recopilación y análisis de las muertes de películas de terror más explicitas; teniendo en cuenta su producción de maquillaje practico, su coreografía y su impacto en la historia de la película.

El evento fue colaborado, no solo por los autores de Dead Meat, sino por el director y actor Oz Perkins, protagonista de The Monkey, y el actor Elijah Wood, quien es conocido por ser Frodo en la trilogía del Señor de los anillos, pero también ha aparecido en producciones del genero de horror, como recientemente en la serie de Yellowjackets.

Durante la transmisión de 14 minutos se presentaron las películas de Terrifier 3, Longless, Come to daddy, Violent Nature, Immaculate y The Trap; en contexto con el Super Bowl, los presentadores de esta transmisión, utilizaron conceptos, palabras y descripciones que típicamente se asocian con el análisis deportivo, para hacer mención de las escenas en las películas enlistadas, a fin de entretenimiento.

