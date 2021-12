“Dynamite” de BTS es el tema más escuchado en Apple Music en 2021

Esta es la primera vez que Apple Music comparte el “Top 100 2021: Fitness” que agrupa las canciones que fueron más reproducidas para hacer deporte, esta lista está encabezada por “Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix]” de Joel Corry, seguida de “Post Malone (feat. RANI)”, de Sam Feldt, y “Levitating (feat. DaBaby), de Dua Lipa.

“Astronaut In The Ocean”, de Masked Wolf, es el tema que más fue buscado en este 2021 en Shazam, que es propiedad de Apple.

11.7 millones de veces algún usuario se cuestionó ¿qué canción era? y y Shazam para poder identificar este éxito de Masked Wolf que fue publicado en 2019 pero que se hizo viral este año gracias a TikTok.

En cuanto a lo que se refiere al número de búsquedas, están los temas “Astronaut In The Ocean” seguido por “Save Your Tears”, de The Weeknd, con 8.5 millones de “shazams”, y “Bad Habits”, de Ed Sheeran, con 8.1 millones.

Con información de la Agencia EFE