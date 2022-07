-El cineasta Robert Bresson decía que “no hay arte sin transformación”. ¿Cómo fue que el ballet cambió tu vida?, ¿consideras que el arte puede de verdad transformar la sociedad?-

“El arte se puede ver, objetivamente hablando, como una gran herramienta de movilidad social, eso es lo que ha significado para mí hasta ahora. Es una herramienta que puede hacer posible transformar tu realidad a través de una especialidad o una profesión, por eso hay que hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces no solo transforma la persona que la practica sino que también puede ser una gran herramienta económica para la sociedad. Me gusta verlo también de esa manera, por la experiencia que he tenido en Londres estos últimos años, donde las industrias creativas, entre ellas las escénicas, generan para la economía británica más mil millones de libras al año.

“Algo que me parece importante seguir recalcando y promoviendo, más allá de las oportunidades personales, del bienestar de las personas, del poder hablar un lenguaje universal, del poder vivir estas experiencias compartidas que tienen el poder de transformar la vida de las personas, es que también cuando lo vemos más objetivamente, el arte puede dar beneficios muy importantes a lo que vivimos nosotros como sociedad”.

-En nuestro país la cultura tiende a centralizarse. Fuera de la Ciudad de México hay menos espectáculos y oportunidades para desarrollarse como artista. Después de trabajar en la CDMX y Guadalajara con “Despertares”, este año vas a Monterrey.-

“Esa era una de las intenciones de ‘Despertares’ desde el principio, llegar al norte del país y eventualmente llegar al sur. Creo que es muy importante acercar estas herramientas a la mayor cantidad de gente posible y de manera gratuita. Al mismo tiempo, creo que en México hay una idea de que todo lo gratis no sirve para nada y también existe quien me ha dicho que, si hacíamos estos talleres gratis, la gente no los iba a apreciar. Estoy convencido de lo contrario, para mí es importante que estas oportunidades de calidad lleguen a las personas de manera gratuita porque son las únicas oportunidades que pueden cambiar la vida de las personas. El problema es que muchas veces, cuando las cosas se hacen gratis, la gente no ofrece su mejor versión, no da el trabajo adecuado para que esas oportunidades lleguen a ser de calidad.

“Al hacerlas gratuitas no he sacrificado la calidad de las oportunidades ni de las herramientas que estamos ofreciendo, con estas plataformas podemos ver que personas que han asistido a los talleres de elaboración de vestuario se están ganando la vida gracias a esas herramientas que recibieron. Muchos de los que obtuvieron becas para el English National Ballet School y el San Francisco Ballet están haciendo carreras profesionales. Es bien importante para mí que estas herramientas lleguen a todo el país en realidad y aunque las he hecho en Guadalajara y Ciudad de México por razones de patrocinio, y también de demanda, ahora me da mucho gusto llevarlas al norte del país donde siempre hemos tenido muy buena respuesta. Muchos de los niños que han recibido becas para las escuelas han venido de Monterrey. Estoy emocionado de poder estar ahí, de hablar con ellos y llevar al norte de México esta gran oportunidad”.