‘Por primera vez las mujeres podemos vernos en la literatura con nuestros propios ojos’: Liliana Blum

-Muchos de los escritores de tu generación emigraron a la Ciudad de México, pero tú decidiste quedarte en Durango, ¿cómo se refleja esta decisión en tu escritura?-

“No sé si será el norte, que lo tenemos muy arraigado, que algunos nos quedamos, aunque hay escritores que sí hacen esta migración. Creo que coincide mi testarudez con la tecnología, porque sí hubo un momento, cuando no había métodos electrónicos, que mandaban las convocatorias de los concursos a los estados, las colgaban en la casa de la cultura, y tenías que ir ahí para enterarte. Como alguna vez dijo Eduardo Antonio Parra, los que estamos en provincia tenemos que ser no solo igual de buenos que los chilangos, si no mucho más para poder sobresalir. Es lo que sucede con las mujeres, no basta con ser iguales a los hombres, hay que ser mucho mejores. Creo que ahorita es una cosa posible (quedarte en tu ciudad) porque los lectores están en todos lados, hay librerías en línea, como que se están quitando todos los obstáculos. A mí me parece maravilloso porque me encanta estar en Durango, a pesar de que estoy lejos de todo”.

-¿Esta lejanía ha influido en la forma en la que escribes?-

“Creo que también depende de la personalidad. Cuando uno va de viaje, tienes la presión por salir y conocer. Pero creo que si yo viviera en Ciudad de México me la pasaría igual de encerrada, pero sufriendo porque a mí me genera mucho estrés esa ciudad y te transmite también la histeria. Acá estoy bien relajada, saco a mis perras a donde hay liebres y vacas, estamos todas terrosas (Risas). Vivo en el centro, pero no hay tráfico, lo que significa que tienes más horas para leer, escribir y dormir. Entonces, no tener esas presiones extras en la vida sí ayuda. Integro la escritura a las demás cosas domésticas que hago en el día, sin ninguna pretensión. Quizá es que se acomoda a mi personalidad. Hay quien me dice qué haces en Durango si no hay nada, pero sí hay muchas cosas”.

-¿Cómo fue el proceso de escribir tu primera novela juvenil, “El extraño caso de Lenny Goleman”?-

“Era mi gran reto desde hace muchos años. En algún momento, en unas prepas de Querétaro leyeron ‘Pandora’, y también ‘El Monstruo Pentápodo’, en unas prepas de la Ciudad de México, y vi cómo los chavos se apasionaban mucho. Aunque son libros que no estaban dirigidos a ellos, pudimos conectar. Y al mismo tiempo ya tenía hijos grandes, pero me gusta mucho la literatura juvenil, sobre todo en inglés, y sí notaba que, sin ofender a ningún autor, son pocos los escritores en nuestro país que logran hacerlo bien. Escribir para jóvenes no es ‘enchílame otra’, y a veces la soberbia como adultos no permite ver lo que quieren estos lectores.

“Los libros de este tipo son los grandes negocios, hacen estas ventas institucionales con escuelas o estados, pero son libros que están diseñados para que los maestros y las papás los aprueben, para tirarle la moralina al chico, a través de una historia, como si fuera una marioneta. No quería hacer ese tipo de libro, quería escribir una historia que atrajera a las chicas o chicos por gusto. Tenía que quitarme mi papel de mamá y de maestra, que también lo fui mucho tiempo, y tratar de conectar con quién era yo y que sentía en esa época. Es muy difícil no ser condescendiente con los jóvenes. Aunque como libro éste fue menos complejo, es más breve y líneal, pero al mismo tiempo era difícil tratar de no volverme la ‘ñora’ que está diciendo: ‘niños, esto está muy mal’” (Risas).