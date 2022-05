Alonso Arreola: La libreta como género literario

“Es una pregunta un tanto difícil, aunque tiene una parte más o menos evidente. Para empezar, me remonto a mi infancia y pienso en la librería de mi papá, o en mi abuelo y toda su biblioteca , y lo primero que me viene a la cabeza es que los libros eran objetos, sólo eso. Creo en el mundo digital, en los libros electrónicos y en los audiolibros porque son nuevos territorios para la posible creatividad y la experimentación, sin embargo, un libro como objeto tiene una naturaleza esencial que fue lo primero que a mí me llamó la atención. En muchos casos eran los libros bellamente editados los que causaban estupor en mi familia. Veía a los mayores, alrededor de estos objetos, de los cuales extraían palabras, historias, poemas. Fue algo muy especial y quiero pensar que eso influyó de alguna manera positiva en mi vida y en la manera en que percibo las cosas. Es difícil medirlo”.

“Creo que ahora que pienso en estas historias de mi familia, ese debe ser uno de los motivos por los cuales este libro que estoy sacando no tiene empacho alguno en no tener unidad, en términos de decir que es un libro de poesía, o ficción, o lo que sea. Básicamente es un conjunto de relámpagos instantáneos, que si bien ocurrieron en los últimos años, como que los puse en orden en 2020 y ahora me atrevo a compartirlos en distintos formatos como el libro de pasta dura, el de pasta blanda, el audiolibro y el libro electrónico. La verdad es que haciendo un proyecto tan extravagante yo no puedo si no agradecer que exista gente igual de atrevida y desequilibrada mentalmente como yo como Paola Tinoco con Attica Libro s, la editorial que publica Relamparia .

“Sí. Además, nunca hubo mucha imposición. El acto de leer e incluso el de escribir eran muy comunes y naturales desde una edad muy temprana. Entonces, en ese sentido, los límites, las fronteras entre los géneros literarios, tampoco resultaban tan importantes porque lo mismo podía surgir en la mesa que alguien recitara a López Velarde, o que alguien me pidiera que contara El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer , un texto que me impresionó de niño y que luego mi familia me pedía que lo contara. Entonces, lo mismo podían ser poemas que cuentos, novela, ensayo, etcétera. La frontera entre esos géneros no tuvo relevancia, en mi caso, hasta años después, ya cuando estaba estudiando Literatura en la UNAM ”.

-Mencionaste que tenías varios textos y apuntes sueltos. Eso me hace pensar en la idea de la libreta como género literario. Uno escribe cosas sueltas que después pueden convertirse en canciones, en estampas o en haikus. Cuéntame un poco sobre tu proceso con la escritura de la libreta.

“Me importa muchísimo eso que dices porque cuando nos acercamos a esta idea de la libreta, de este género íntimo de cosas no tan acabadas, que no se pensaban publicar en un inicio, o que brincan de una faceta a otra, regularmente las vemos como parte de libros póstumos o de gente muy encumbrada. A mí me parece que no debe ser así, que en sí mismo, este tipo de texto puede valer la pena porque no ha nacido para tener otro rostro que no sea ese. Creo en el valor de esta escritura espontánea, que tiene esa particularidad que nos hace guardarla y de pronto echarle miradas, moverle un poquito por aquí y por allá y decir ‘pues sí valdría la pena compartirlo’. Digamos que yo practico este género en el teléfono celular, en mis libretas, en la computadora.

“Me gustan las libretas, los cuadernos, sobre todo con hojas en blanco, por eso cuando me encuentro de esos viejos cuadernos Scribe que están rematando en papelerías, me compro todos porque, además, en ellos diseño mis espectáculos, planeo el orden de los discos que hago, las producciones. Soy bastante ordenado y después puedo diagramar y pasar a la computadora y lo que quieras, pero me importa mucho ese comienzo en el cuaderno. Cuando viajo siempre llevo una libreta pequeña y estoy haciendo anotaciones y pues, liberando a ese otro que somos y que confía en el género de la libreta.