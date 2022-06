$!‘Ceniza roja’ es el testimonio de una superviviente: Socorro Venegas

“Pensemos que este cuaderno se escribió hace más de veinte años y, en algún momento, tiempo después, hice el ejercicio de transcribir, de pasar ese diario, escrito a mano, a un archivo de Word . Me desconcertó muchísimo encontrar las dos cosas, un diario que no tengo el recuerdo de haberlo escrito y la transcripción.

¿Es un diario, un poema, un cuento?, es la pregunta que le han hecho a Socorro sobre “Ceniza roja” (Páginas de Espuma, 2022), el libro que recoge ese antiguo cuaderno que, en los tiempos que corren, es una suerte de refugio para quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. La autora no solo revela sus emociones de forma directa, a veces brutal, también ofrece un camino plagado de imágenes, historias y pequeñas anécdotas sobre lo que significa estar vivo. Todo ello acompañado del estupendo trabajo del ilustrador Gabriel Pacheco.

“Me han preguntado en qué género me gustaría circunscribir este libro, y no tengo ningún interés por encontrar una definición para este cuaderno. Para mí es el registro de los peores días de mi vida y de cómo sobreviví a esos días. No escribí esto con una intención literaria. Este diario no se escribió para que fuera leído por nadie, ni siquiera por mí, porque yo estaba respondiendo a una recomendación de mi psicoanalista que me dijo ‘escriba, pero no les’.

“Creo que ahí está una de las claves de por qué no tengo la memoria de haber escrito ese diario, aunque es mi letra, aun cuando ahí está mi voz y mi experiencia de lo que estaba sintiendo, de las decisiones que pude tomar. No tengo los momentos de la escritura y eso me perturba un poco porque a mí me gusta recordar cómo escribí cada uno de mis libros, en qué espacio físico, si era más escritura de madrugada o si más bien era de noche”, recuerda la autora de “Vestido de novia”.