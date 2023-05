En la alfombra en la Met Gala 2023 no solo se espera ver a famosos del cine y televisión, modelos o amantes de la moda; el deporte también desfilará en la alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Deportistas como Roger Federer, quien fue anfitrión del evento en honor a Karl Lagerfeld; Serena Williams mostrando su segundo embarazo; Patrick Mahomes sin dejar balones sueltos en la ‘alfombra roja’; Dwyane Wade poniéndole un poco “Django” al homenaje del gran kaiser alemán y una medalla olímpica de Eileen Gu.

El ex tenista y anfitrión de la Met Gala 2023 junto a Dua Lipa y Penélope Cruz -gran amiga y musa Lagerfeld-; Roger Federer visitó un esmoquin con pajarita de Kim Jones para Dior, mezclado un estilo clásico atemporal y divertido. El look se compone por una camisa blanca con pecherín delantero liso; sin embargo, el saco del tuxedo al interior contaba con maniquíes masculinos que simulan una prueba de vestuario por parte del diseñador con el cliente.

TE PUEDE INTERESAR: Recuerdan y rinden tributo al legendario Karl Lagerfeld desde la Met Gala