El día que Raúl Velasco exhibió un secreto de Juan Gabriel en “Siempre en Domingo”

Para la década de 1980, las apariciones de Juan Gabriel en “Siempre en Domingo” disminuyeron de forma drástica pese a que era uno de los artistas más solicitados por los seguidores del programa, y aunque nunca se habló de esta situación de forma abierta, se dice que dicha situación molestó profundamente a Raúl Velasco quien luego de varios intentos fallidos por hacer que regresara el intérprete de “Querida” a su programa decidió ventilar el motivo por el que “Juanga” no quería presentarse en televisión pese a que esto implicara revelar un secreto profesional.

“Él tiene mucho trabajo, no trabaja en televisión, francamente él dice que prefiere reservarse para hacer sus contratos, para no quemar sus actuaciones, para que no esté muy visto en televisión y la gente tenga más ganas de verlo y por esa razón no trabaja en televisión, solo trabaja en teatros, conciertos y palenques”, señaló el conductor durante una emisión de “Siempre en Domingo”.

Las palabras del conductor dejaron mal parado al intérprete del “Noa Noa” ante sus fans y en su momento le llovieron cientos de críticas por su negativa de presentarse en televisión, no obstante, Juan Gabriel no se defendió ante estos señalamientos y dejó pasar este escándalo ocasionado por Raúl Velasco.