El día que Televisa dejó de transmitir un día entero...¿Cuál fue la razón?

Desde su primer emisión, Telesistema Mexicano, hoy llamado Televisa solo ha dejado de transmitir en una sola ocasión, algo totalmente extraño y que llama la atención.

Fue un 21 de abril de 1965 que la televisora dejó de si programación habitual para rendir homenaje a una persona clave para la Televisión, hecho que jamás volvió a ocurrir, ni cuando el sismo de 1985.

Telesistema Mexicano detuvo sus transmisiones por única ocasión para rendir un merecido homenaje a un hombre que cambió el concepto que se tenía de la televisión al inventar su transmisión a color, Guillermo González Camarena.

¿Quién es Guillermo González Camarena?

Guillermo González Camarena (1917-1965) inventó y patentó en 1940 un sistema electro-mecánico de televisión en color (TV color) llamado, sistema tricromático secuencial de campos.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 17 de noviembre de 1917, González Camarena tenía dos años cuando sus padres decidieron mudarse a la Ciudad de México, en donde transcurrió la mayor parte de su vida. Desde muy pequeño se interesó en la creación de sus propios juguetes impulsados por electricidad y fue a la corta edad de 12 años que dio vida a su primer radiotransmisor.

Poco después, con apenas 13 años cumplidos, se inscribe en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas y comienza a trabajar en la estación de radio de la Secretaría de Educación.

Apenas dos años después, en 1932 y con 15 años de edad, obtiene su licencia de operador de radio y comienza a laborar en la Secretaría de Gobernación lo que le permite experimentar en el laboratorio de la institución, además de montar su propio laboratorio casero.

Tan solo cuatro años más tarde, en 1938, fue cuando el inventor puso a prueba por primera vez el sistema que había ideado, realizando así la primera transmisión de televisión a color en México en su casa de la colonia Juárez, en la capital del país. Su hermano Jorge González Camarena fue la primera persona en ver la televisión a color.

Gracias a su tenacidad e interminables ganas de aprender, en 1934 González Camarena dio vida a su primera cámara de televisión con partes inservibles de radios. Fue con este evento que se marcó la vida del inventor pues fervientemente creía que con la invención de un sistema a color sería mejor, y así como comenzó el desarrollo del sistema tricromático secuencial de campos (STSC), mismo que más tarde haría posible la televisión a color. González Camarena tenía 17 años.

Fue en 1940 cuando se otorgó a González Camarena la patente 40235 de televisión a colores, en México y Estados Unidos. Es a partir de ese punto que comenzaron a desarrollarse en el mundo nuevos métodos más avanzados de proyección de televisión a color, pero todos basados en su idea original.

En 1952 le fue concesionado el canal de televisión 5, entonces fue conocido como XHGC-TDT, pues portaba las iniciales de su dueño. Desde sus inicios, este canal fue dedicado para niños, por lo que posteriormente, durante el auge de la compra de televisores, fue fundamental para Azcárraga Vidaurreta anexar su canal 2 con el 4 y el 5 para formar un conglomerado, esto lo llevó a pactar un acuerdo con González Camarena y se creó Telesistema Mexicano.

Gracias al impacto que ya había ganado González, comenzó a trabajar directamente para Telesistema Mexicano, pues el dueño de esta empresa decidió apoyarlo en cada investigación que decidiera hacer ya que la mayoría de ellas tenía éxito y eso beneficiaba no sólo a lo que era entonces Televisa, sino a los sistemas de comunicación alrededor del mundo.

En 1963, el ingeniero comenzó a transmitir a color en su propio canal, obteniendo aprobación internacional. No obstante, al no estar conforme con su propio invento, después lanzó el sistema bicolor simplificado, que también tuvo una buena aceptación por varios países, pero éstos no lograban ponerse de acuerdo si era mejor simplemente abandonar la televisión a blanco y negro o comenzar a transmitir a color.

El 18 de abril de 1965, González Camarena sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras regresaba de haber trabajado en Veracruz. A los tres días, el 21 de abril, con tan sólo 48 años de edad, el científico falleció. Después de dar la noticia y transmitir por televisión algunas imágenes de su sepelio, se decidió detener las transmisiones de todo Telesistema Mexicano por un día completo.

Este evento no volvió a suceder en la historia de la televisión mexicana, ni con la muerte de Azcárraga Vidaurreta o Azcárraga Milmo, quienes fueron la cabeza del proyecto que se convirtió en Televisa.