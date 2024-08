‘El doblaje en español es muy bueno’: Kelsey Grammer vuelve ahora en streaming con Fraser

Ni siquiera Jennifer Aniston con Friends lo consiguió. Ni hablar de Big Bang Theory, Seinfield o incluso Lucille Ball. Ninguna otra comedia de TV tiene tantos episodios como Kelsey Grammer con el personaje de Frasier. Incluso mantiene el récord por haber ganado 37 premios Emmy y 107 nominaciones. Desde las 136 horas con que había surgido en la serie original de ‘Cheers’, hasta que consiguió su propio show con once temporadas más, Frasier volvió también a la plataforma de streaming de Paramount + con una segunda temporada que estrena en el mes de Septiembre. Y con el lujo de haber recibido la invitación de presenciar la lectura en vivo de unos de los nuevos guiones, lo entrevistamos dentro del mismo estudio 18 de Paramount Pictures, en el mismo lugar por donde pasaron antes Tom Cruise, Francis Ford Coppola, Leonardo DiCaprio, John Travolta y tantas otras superestrellas. Pasaron veinte años desde que Frasier se despidió de la televisión, el mismo año 2004 que también terminó Friends ¿Qué se siente haber podido revivir en Paramount + el mismo personaje, después de tanto tiempo? Es realmente increíble haber logrado ese impacto en mi carrera com la oportunidad de volver a hacerlo por segunda vez. Me pareció una buena idea y una buena forma de poder decir “Claro que puedo volver a hacerlo hijos de p***”. Es todo muy divertido para mí. No hay nada mejor que el regalo de esta experiencia. Se necesitan cinco días y doce horas para ver en Paramount + todos los episodios de Frasier, además de otras 136 horas de la serie Cheers. ¿Alguna vez volvió a verlos? Bueno, no todos (ríe). Es gracioso, pero mi esposa es inglesa y como viajamos a Inglaterra seguido, veo Frasier todas las mañanas en Canal 4, cuando desayunamos en el Hotel Claridges. Supongo que se convirtió como una marca registrada de la dieta británica. Y es un maravilloso lujo verlo de vez en cuando, escuchando las risas de fondo con algún niño que grita “ahí está otra vez”.

¿En uno de esos tantos viajes llegó a ver la versión de Frasier doblada en otro idioma como el español? En realidad lo vi, varias veces. Y el que hace el doblaje en español de Frasier, es muy bueno. ¿Conoció en persona al español que está detrás de la voz de Frasier en el doblaje hispano? Nunca lo conocí, pero lo escuché. Y cuando estuve en España, mucha gente me dijo que era muy bueno. Son muy orgullosos de la industria del doblaje. Hay elencos completos para varios shows y tengo entendido que también pasan de uno a otro, muchas veces. Aprecian muchísimo la habilidad que tienen. ¿Hay alguna diferencia entre filmar la serie de Frasier para televisión y el streaming de Paramount +? Lo bueno de la plataforma de streaming es que podemos filmar historias mucho más largas de 28, 29, 30 minutes. Es algo muy bueno porque para la televisión, Frasier duraba realmente 22 minutos. Antes, Cheers duraba 24, creo. Y es un verdadero lujo. Lo divertido de poder desarrollar un poco más la historia también genera una mayor exposición. Ni siquiera creo que podamos transformarlo para la televisión, preferiría que hagan un show de dos horas, porque no quiero cortar nada. Y ya tenemos 20 episodios disponibles.

Las repeticiones de ‘Cheers’ en TV, con el origen de Frasier, justamente habían sido una de las primeras series que yo veía cuando me mudé a Los Ángeles y mi hija hoy disfruta Frasier por streaming ¿Se da cuenta la diferencia generacional de la gente que lo sigue? Es la mejor parte de todo esto, ver que el público también me sigue por el mismo caminio. Frasier también evolucionó con el paso del tiempo. Tiene las mismas fallas de siempre, pero es más maduro, más sabio. Y hay cosas que hace mejor que antes. Es lo que también exploramos tanto, ahora. Es algo que la pandemia consiguió en una forma muy extraña, porque ahora me encuentro con más gente que me dice que Frasier es su show favorito y que vieron todos los episodios. Hasta yo me pregunto cómo consiguieron hacerlo. Lo interesante es que el humor se traduce en todas las generaciones siempre y cuando sea algo divertido y bastante humano. El mundo no es el mismo que hace 40 años ¿Cuáles son los cambios que nota en el humor de las comedias desde que Frasier nació en la serie Cheers? Supongo que cambió el gusto de la gente, para mal. Te diría que nos atontaron con los electrónicos que usamos hoy. No deberíamos escuchar así la música porque cortaron toda la frecuencias, pero nos entrenaron a pensar qué es así como suena la música. Lo mismo pasa con el humor donde nos cortaron el campo de lo que se piensa que es entretenimiento y deberíamos abrirnos mucho más. Deberíamos darnos cuenta que el ser humano es una experiencia divertida y es lo que pienso que debería reflejar la comedia, además del verdadero amor, porque creo que las historias que no tienen corazón, no tiene nada.

¿Y cómo logra conservar el buen humor, aquellos días que usted llega al estudio después de no haber tenido el mejor día en su casa? ¿Es posible esconder el mal humor detrás de la presión de mostrarse siempre de buen humor? La verdad, no hay ningún truco. Solo tengo que cerrar el puño y salir a trabajar sabiendo que va a venir a verme gente de Texas y otros lugares diferentes. Filmamos con público en vivo y Frasier solamente es gracioso cuando lo rodea gente graciosa. Lo aprecian demasiado y es algo que yo nunca me había dado cuenta, hasta ahora. Es realmente curioso ver uno de los ensayos de ‘Frasier’ dentro del #studio 18 de Paramount Pictures. Reunidos en una larga mesa, como si estuvieran posando para La Última Cena de Leonardo DaVinci, con Kelsey Grammer en el medio en vez de Jesús, los actores leen el guion por primera vez. Y con la frescura de reírse en diferentes diálogos, en cierta forma ellos se transforman en el público, permitiendo que los guionistas (ubicados en el extremo) también puedan corregir alguna parte que no causó tanta gracia. En inglés lo llaman ‘table read’. Y es apenas el primer día de la semana que empieza un miércoles, antes del ensayo del jueves siguiente, para otro ensayo con cámaras del viernes, antes de estar listos el lunes para filmar el martes. El sistema es el mismo que había impuesto Lucille Ball en la década del 60, con tres cámaras filmando dos escenografías fijas, además de otras dos ubicadas en los costados, que son las únicas que van cambiando. Es el mismo formato de Friends o Big Bang Theory, que para abreviar las “situaciones de comedia” es mucho más conocido como ‘sitcom’.