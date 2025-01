El fuego alcanza al museo ‘Villa Getty’, ¿el arte está en peligro?

Otra problemática que no han dudado en presentar en Internet, es sobre la falta de preocupación de las obras en esta situación y que en otros casos como en la iconoclasia de ciertos grupos como Just Stop Oil sí. La crítica ha tomado fuerza, usuarios en Internet desaprueban el desinterés respecto a las obras. Sin embargo, esto parece ser justificado.

Las obras Villa Getty están fuera de peligro debido a múltiples sistemas de prevención, por esta razón se ha preferido brindar más atención a otros lugares que sí han sido afectados en gran medida por el fuego, a pesar de ello, usuarios no quedan convencidos.

Pese a esto, el museo anunció que no estará en funcionamiento hasta que no se controle la situación. También otros centros culturales como la Villa Aurora o la casa de Thomas Mann, ambas ubicadas en Pacific Palisades, confirmaron que no presentaban daños, pero se mantienen dentro de la zona de peligro, por lo que la situación puede cambiar en cualquier momento.