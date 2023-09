El increíble encuentro con extraterrestres que tuvo Jaime Maussan y que lo convenció de ser ufólogo (video)

Cabe recordar que el próximo martes habrá una audiencia pública en la Cámara de Diputados, relacionada con la regulación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados.

En ese sentido fue que se realizó la conversación con el titular del programa ‘Tercer Milenio’, quien lleva más de 50 años dedicándose a hablar de temas relacionados con los aparentes habitantes del universo.

Y es que los exfuncionarios revelaron que el gobierno del país vecino tiene en su poder restos biológicos no humanos, así como naves desarrolladas con tecnología no humana.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO JAIME MAUSSAN?

Durante su charla con Gustavo Adolfo Infante, el experto en fenómeno extraterrestre y en avistamientos de OVNIS mencionó que en 1999 vio a dos seres de apariencia fosforescente.

Ese encuentro ocurrió en La Rumorosa y no sólo fue presenciado por el famoso, sino por otras cinco personas que se encontraban con él en la madrugada.

“Cuando vi dos seres fosforescentes en La Rumorosa, en el ejido Guadalajara 2, muy cerca de El Hongo en Baja California. Estaba investigando un caso de tres niños que se perdieron y pasaron la noche arriba de un árbol y tuvieron una experiencia extraordinaria”, indicó en un primer momento.

“Fueron rodeados por seres, los seres se subieron al árbol. Yo los entrevisté a todos e hice toda la investigación, me convencí que era real y me fui allá. Un viaje durísimo, en condiciones muy adversas”, relató Jaime Maussan.

“A las 2 de la mañana del 27 de mayo de 1999 me despertaron para que viera algo que había y vi a dos seres fosforescentes que se movían, Fue extraordinario. Lo vimos seis personas, cinco además de mí y fue real”, explicó el titular del programa ‘Tercer Milenio’

“Fue absolutamente cierto. No lo pude grabar, no lo pude fotografiar, no había la tecnología pero fue verdad. Ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo era verdadero, era cierto, era algo que no estaba yo en una locura. Estoy convencidísimo, nadie me va a quitar la idea de la cabeza de que nos están visitando”, sentenció Jaime Maussan sobre su encuentro con seres extraterrestres.