El internet no olvida, así se burló Will Smith de una persona calva en un show en vivo

De acuerdo con el video, todo sucedió en 1991, cuando Smith hizo una broma sobre John B. Williams , bajista de la banda del programa, The Posse. En el clip, compartido por el usuario de Twitter @Peter_OKH, Smith dice que todos tienen sus propias reglas a seguir. “Tiene una regla: ¿el bajista? Tiene una regla: tiene que depilarse la cabeza todos los días. ¡Esa es una regla!”, dice Smith, señalando a Williams, quien se ríe y asiente. Tras el rechazo del público por el chiste, Will contestó: “¡Por Dios! Es solo una broma”.

Un día después de que Will Smith cacheteara al comediante Chris Rock en los Oscar por una broma sobre la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett-Smith , un video en redes sociales se ha hecho viral, en él, Will Smith es invitado a “The Arsenio Hall Show” , en donde hace una broma similar a la de Chris Rock, ¿el internet nunca olvida?

La esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien es actriz y productora, ha sido abierta sobre su alopecia desde 2021, cuando compartió una foto de su cabeza rapada en Instagram. “Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia”, dijo, y escribió en un pie de foto: “Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡punto! “

En la transmisión de los Oscar del domingo, Chris Rock hizo una broma comparando el look de Jada con el de una película, lo que no le gustó nada a Will Smith. “Jada, te amo. G.I. Jane 2, no puedo esperar para verla”, dijo, refiriéndose a la cabeza afeitada de Pinkett y a la película de 1997 en la que Demi Moore se afeitó la cabeza para unirse al ejército.

Smith subió rápidamente al escenario y le dio una cachetada a Rock, antes de regresar a su asiento y gritar: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. “Vaya, amigo, fue una broma de G.I. Jane”, respondió Rock, y Smith repitió: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.