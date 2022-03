¿Coincidencia? Pfizer, sponsor de los Oscar, recién anunció pastilla para tratar alopecia

Con un miedo incontrolable de ser juzgada, Jada Pinkett-Smith habló sobre su condición, alopecia areata en 2018, sentenciando que llevará el cabello completamente rapado debido a esta condición.

El domingo 27 de marzo de 2022, llevándose la entrega anual de los Premios Óscar, Pinkett-Smith fue mencionada por el actor y comediante Chris Rock, quien apuntó a su alopecia en tono de burla, no obstante, dicha broma no fue bien recibida por Will Smith, quien atacó a su antiguo compañero en “El Príncipe de Bel-Air”.

Este evento fue la sensación de la entrega, quien en ediciones pasadas tuvo problemas con ratings y alcanzar los números que solía tener. Por ello, diversos usuarios en redes sociales claman y todo esto se trata de publicidad hollywoodense.

En Twitter, ha generado controversia Pfizer BioNTech, co-spónsor oficial de los Óscars en esta edición, quien, sorpresivamente, ha realizado estudios donde buscan aprobar “etrasimod”, una pastilla que actuaría contra diversas enfermedades, entre ellas, la alopecia areata.