Jim Carrey llama ‘cobardes’ a quienes apoyaron a Will Smith tras defender a su esposa en los Oscar

La polémica que generó la cachetada que Will Smith le dio al comediante Chris Rock , en plena ceremonia de la Academia, sigue dando de qué hablar. Y si bien el ganador del Oscar a Mejor Actor se disculpó el lunes por el arrebato de violencia, que tuvo lugar después de que Rock se burlara de la alopecia de Jada Pinkett , ahora fue Jim Carrey quien reprobó los hechos.

En entrevista con CBS This Morning, Carrey señaló que Will Smith no fue el único en actuar mal durante la ceremonia del Oscar, también el público, conformado básicamente por colegas y gente de la industria cinematográfica, que aplaudió cuando el actor recibió la estatuilla por su actuación en la película Rey Richard.

“Aquella ovación, con la gente de pie, me dio asco. Hollywood es un montón de cobardes, y esto parece la señal definitiva de que ya dejamos de ser el club de los chicos geniales”, señaló el protagonista de Man of the Moon en declaraciones que recupera Deadline.