El motivo por el que Diego Luna rechaza interpretar a Cuauhtémoc Blanco en bioserie

“Me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me tocó verlo jugar, pero para eso hay que jugar bien al futbol, ¿no? No está fácil” , agregó.

Por otra parte, Luna aprovechó las cámaras y micrófonos para agradecer las muestras de cariño que recibió por el sensible fallecimiento de su padre, Alejandro Luna, quien falleció el pasado mes de diciembre a la edad de 83 años. “Los procesos son de cada quien, pero me gusta la oportunidad de tener los micrófonos para agradecer a toda la comunidad por la cantidad de mensajes, de abrazos, de cariño que hemos recibido, no sólo yo, sino toda la familia en estas semanas. Eso es con lo que me quedo. Esa es la huella que dejó mi padre”, finalizó.