El Oscar apuesta por la caída de los roles de género

“Jane Campion (nominada por ‘El Poder del Perro’), hace historia en el Oscar como la primera mujer con dos nominaciones como directora”, “ Ari Wegner se convirtió apenas en la segunda mujer nominada a lo largo de 94 ediciones de los premios Oscar” , es decir, volvemos a lo mismo, los roles de género; las mujeres no son directoras o fotógrafas y los hombres no hacen rosas o patinan. A través del arte y el deporte, la caída de los roles de género en la sociedad cada vez es más evidente.

Algunos fanáticos del cine de superhéroes apostaban por nominaciones sorpresivas para “Spider-Man: No Way Home”, sin embargo la cinta solo logró una mención en el rubro de Mejores Efectos Visuales. La película mexicana “Noche de Fuego”, no logró una nominación como Mejor Película Internacional, en donde la favorita es la noruega “The Worst Person in the World”, que también logró nominación como Mejor Guión Original.