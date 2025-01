‘No hay interés en crear programas para evitar riñas en Saltillo’: activista

Las riñas entre pandillas en Saltillo no han sido atendidas con un programa o políticas públicas adecuadas, a pesar de que prevalecen con los años en las mismas colonias.

De acuerdo con Carlos Espinoza, conocido activista por trabajar con este tipo de grupos, el abandono familiar, la posibilidad de trasladarse a otras colonias mediante las motonetas y los conflictos heredados también han influido en la prevalencia de la problemática.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta invernal continúa sobre Coahuila; se espera un jueves gélido y con probabilidad de lluvias

“Somos muchas las personas que conocemos el movimiento, que conocemos a los líderes, que podríamos intervenir con proyectos de prevención. Pero la verdad es que, realmente, a la política el tema del barrio no le es redituable. A ningún político el tema del barrio es redituable, esa es la verdad”, apuntó “El Panda”.

Agregó que en los últimos años, a las personas que conocen a los líderes de las pandillas no se les ha tomado en cuenta para realizar políticas de intervención o prevención.

El Panda argumentó que, al no haber un presupuesto para la atención de la problemática, es necesario apoyarse en personas que conozcan los barrios y los líderes de los barrios.

DESATENCIÓN FAMILIAR, FACTOR

Asimismo, las jornadas laborales largas y la presencia de ambos padres de familia en la actividad económica provocan desatención en los infantes.

“Estamos teniendo una nueva generación de adolescentes solos. Al no tener una rienda, se refugian en la calle, se refugian en el barrio. No es una cosa nueva esto, esto tiene toda una vida. Muchos de los que no encuentran ese apoyo en casa lo buscan en la calle, nos pasó a todos”, apuntó.

No obstante, agregó que en la calle ahora influyen factores como otras posibilidades económicas y de traslado, como son las motonetas y la exposición en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Origina abandono familiar más pandillas en Saltillo; busca “El Panda” encauzar sus talentos

“Andan en moto, que Coppel les fía por 150 la quincena, pero igual no tienen ni la menor idea de usar la moto, ni tampoco de cuestiones viales. Solamente van y la compran. Eso está haciendo que tengan mucha más movilización para ir a andar haciendo desmanes a otros sectores. Antes ibas a donde te tocaba en corto, porque andabas a pie”, comentó.

DESCARTA INFLUENCIA DE DROGAS

“El Panda”, además, señaló que el consumo de drogas no está directamente relacionado con las riñas, sino con conflictos heredados de otras generaciones, así como una protección del territorio.

Consideró que las autoridades suelen etiquetar a los grupos de jóvenes de la misma manera, aunque no todos se vean envueltos ni en consumo de drogas ni en actos violentos.

“La autoridad es muy buena para etiquetar todo parejo. Te puedo asegurar que las autoridades ni siquiera están enteradas de toda la variedad de tribus urbanas que existen. A todos les dicen pandilleros parejo. No puede haber ninguna mejora si ni siquiera conoces el movimiento social. El tema es que entre la banda hay muchos morros que ahorita son productivos, hay muchos morros que están estudiando y hay un chorro de morros que no se meten nada. También eso es cierto”, explicó.

“Las drogas claro que tienen que ver, pero tiene más que ver con una protección del terreno y el territorio. Tú puedes andar bien y sano, y si los otros quieren venir acá a pasarse de lanza, van a responder todos, no importa si andan grifos o andan buenos”, apuntó.

AÑO PASADO AUMENTÓ PERCEPCIÓN

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la presencia de pandillerismo y peleas vecinales aumentó en Coahuila.

Los datos revelaron que al menos el 30.3 por ciento de la población encuestada observó presencia de pandillas en los alrededores de sus hogares.

El pasado 5 de enero, una riña en la colonia Herradura provocó una movilización policiaca que dejó como saldo a 10 personas detenidas y daños materiales a viviendas.

En los últimos días de diciembre de 2024, otra pelea campal derivó en cinco personas detenidas en la colonia Mirasierra. Entre los detenidos se encontraron a dos menores de edad.

Durante los primeros días del pasado mes de diciembre, la colonia Omega vivió una riña en la que un hombre fue apuñalado, quien fue atendido en el Hospital General.