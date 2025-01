Sanción por destrucción en sitio arqueológico de Cuatro Ciénegas puede superar los 300 mil pesos

El funcionario comentó que a reserva de lo que determine un juez, de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, las penas pueden ir de mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización, de tres a 10 años de prisión, más el resarcimiento del daño.

No obstante, señaló, el daño es irreparable. “Aquí el resarcimiento no se va a poder dar, porque no sólo es el hecho de que hayan metido maquinaria mecánica para la extracción de esta pieza, de esta pintura, por lo que se ve fue una destrucción al patrimonio”, dijo Aguilar.

TE PUEDE INTERESAR: Es incalculable daño patrimonial por saqueo arqueológico en Cuatro Ciénegas: INAH

Agregó que la carpeta de investigación por el caso ya está abierta y se tiene plena confianza en las autoridades para resolverlo.

LOS ROBOS PREVIOS

El funcionario mencionó que en los últimos 15 años, se han presentado otros tres robos al patrimonio del estado de los cuales dos pudieron recuperarse.

También en Cuatro Ciénegas pero en 2013, Coahuila sufrió el robo de una colección que se encontraba en la Casa de la Cultura de ese municipio.