¿El Potro conspiró para sacar a Karime desde antes de entrar a LCDLF? Esto confesó UnTalFredo

En su publicación, UnTalFredo afirmó: “Y te doy la primicia... Potro buscó a VARIAS personas que iban a entrar para decirles que quería sacar a Karime la primera semana -.- literal ME CONSTA porque una de esas personas me lo dijo directo, y otra nos lo dijo enfrente de Karime también”.

Reacciones de los Influencers y Confirmación del Complot

El tema del complot fue abordado también por Jair Sánchez, otro influencer que ha sido invitado a participar en las pre galas y post galas del programa. Durante una de sus apariciones, Sánchez confirmó las acusaciones contra ‘El Potro’. Al ser cuestionado sobre el asunto, dijo: “Potro quiso hacer un complot antes de la casa para sabotear a Karime, entonces ahorita está ‘no, necesitamos hacer alianza tú y yo no nos vamos...’”, a lo que añadió enfáticamente, “huev*os”.

La Reacción de Karime Pindter

Karime Pindter no tardó en expresar su descontento por la situación. En una conversación con Shanik Berman, Karime mostró su malestar y recordó episodios pasados en los que ‘El Potro’ la habría maltratado. Durante una charla con Paola Durante y Shanik Berman, Karime dijo: “Me hizo muchas cosas. No siento que me usó, más bien me hizo cosas feas”.

Además, explicó que en ese momento, debido a su falta de empoderamiento, aceptó recibir malos tratos. “En ese tiempo no estaba empoderada como hoy y dejé que me tratara feo, que me engañaran o que no me aceptaran”, agregó.