¿Estará en Saltillo? Anuncia Foster The People gira por México; estas son las fechas, lugares y costos

Este nuevo tour forma parte de la promoción de su más reciente álbum, Paradise State of Mind, lanzado en 2024 bajo el sello Atlantic Records. El disco marca una evolución en el estilo de la agrupación, explorando sonidos más introspectivos y electrónicos, con una estética marcada por el groove y la psicodelia moderna.

Colaboraciones de alto calibre

El álbum fue coproducido por Mark Foster e Isom Innis y cuenta con figuras como Paul Epworth (productor de Adele), Jack Peñate, Chrome Sparks y Asa Taccone. Temas como “Chasing Low Vibrations”, “Take Me Back” y el ya viral “Lost In Space” han sido destacados por medios como Pitchfork y NME. El videoclip de “Lost In Space” superó los 2.3 millones de vistas en menos de dos meses en YouTube.

Además de sus fechas en México, el tour latinoamericano comenzará el 16 de noviembre en San José, Costa Rica, con paradas en El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, consolidando una presencia regional que combina conciertos individuales con participaciones en festivales.

Con un historial que incluye éxitos como “Pumped Up Kicks” y “Sit Next To Me”, Foster The People ha acumulado más de 3 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. En paralelo a su gira latinoamericana, la banda recorrerá Europa durante el verano, con presentaciones en ciudades como Berlín, Madrid, Lisboa, Praga y París, así como en festivales como Lollapalooza Chicago y Mad Cool en España.

Formada en Los Ángeles en 2009, la agrupación ha sido nominada al Grammy y continúa siendo una referencia para el sonido alternativo contemporáneo, gracias a su capacidad de reinventarse sin perder su esencia melódica ni su potencia en vivo.