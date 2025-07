‘El problema en el que andas metida’: revela Paola Suarez si participará o no en LCDLF 3

TE PUEDE INTERESAR: Ni rezar lo salva: Niegan Visa a Natanael Cano por mentir ‘religiosamente’ sobre su profesión

Con el paso de las semanas, su ausencia en las listas preliminares de participantes generó sospechas. El periodista Javier Ceriani fue uno de los primeros en difundir una versión extraoficial que señalaba que Suárez habría sido víctima de extorsión. Según explicó en su canal de YouTube, un menor de edad habría exigido un millón de pesos a cambio de no publicar un video comprometedor con la influencer. “Supuestamente, estaría siendo extorsionada por un menor de edad”, comentó Ceriani, asegurando también que Wendy Guevara y el representante de Paola habrían intervenido para persuadirla de no continuar con el proyecto, por temor a daños a la imagen del programa y sus patrocinadores.

La versión se esparció rápidamente en redes sociales, elevando el interés sobre el tema. Sin embargo, Suárez se pronunció días después a través de un video donde negó de forma directa su participación en el reality. “Hermanas, no, la verdad es que no iba a entrar. Pero el día que sí entre, yo se los voy a decir”, aclaró, asegurando que la especulación surgió por un comentario suyo que fue malinterpretado.

En cuanto a las acusaciones sobre extorsión, Suárez no abordó el tema directamente, pero desestimó cualquier tipo de escándalo y pidió no hacer caso a los rumores. “Cómo me traen en polémicas, hermanas... que si iba a entrar, que me sacaron por un problema”, dijo con tono irónico.

La producción del programa no ha emitido postura oficial sobre la presunta inclusión o exclusión de Paola Suárez en la lista de participantes, ni ha comentado sobre los rumores de extorsión.