Israel Vallarta manda mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, tras salir de prisión

¿QUÉ LE DIJO A LORET DE MOLA?

Tras recuperar su libertad, recordó que tiene una ‘plática pendiente’ con Carlos Loret de Mola y afirmó que acepta con anticipación la invitación al programa del periodista o a algún otro espacio informativo para conversar frente a frente.

“Ya nos veremos, Carlos. Ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente. Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”, declaró Vallarta a los medios de comunicación presentes.

Destacó que en los momentos en que estaban haciendo la filmación de su detención, al saber que no estaban transmitiendo en vivo, tuvieron una plática inconclusa, y durante las pláticas ante el juez que no concretaron, mismas que le gustaría concluir.

