El respetado y admirado primer ‘Capitán Kirk’, fascinado por los fans y el espacio real

Y mucho antes de los superfans de de ‘Star Wars’, ya existían los admiradores ‘trekkies’ de la serie de televisión ‘Viaje a las Estrellas’ (Star Trek) que generó trece producciones de cine y tres otras series diferentes, como la que están por empezar, para contar el principio de la historia.

- ¿Cómo es que decidió filmar un documental sobre su vida, hoy?

- Ya tengo 91 años... creo que es hora. Ahora, no sé como pasó tanto tiempo. Creo que tenía 37 años cuando cumplí los 91. El tiempo pasa, pero ayer mismo, yo estaba andando a caballo. Estuve en una competencia, en San Francisco el martes y el miércoles. De ahí me fui en auto a Los Ángeles y me vine a San Diego. Lo digo porque sigo muy activo. Competir a caballo es algo muy activo, hay que parar de golpe y salir corriendo. Y no sé si lo mencioné antes, pero ya tengo 91 años... y ya no respiro igual. Los que vinieron a buscar mi autógrafo a Comic Con, van a poder ganar mucho dinero el día que me muera. A lo mejor puedan terminar el documental con mi funeral (Risas).

- ¿Disfruta hablar de su vida o siente que en todos estos años le preguntan siempre lo mismo?

- La verdad, he tenido grandes entrevistas y me encanta el estilo de conversación donde pueda explorar ciertos temas. Claro que se complica cuando estás delante de gente que tiene un micrófono y me pregunta cuál es mi episodio favorito de Star Trek. Y en vez de querer escuchar la misma historia de nuevo, trato de preguntar cual es el episodio favorito de ellos y ahí es donde la entrevista se convierte en una conversación mucho más interesante. Me gusta hablar con la gente, como me gusta estar en contacto con los fans, en lugares como Comic Con.

