¿‘El Zapal’ ya tiene fecha? El secreto podría estar en los números mayas

Este año, el festival regresó con una nueva imagen y todos tuvimos la esperanza de que el 2022 sería el año que marcaría su regreso, sin embargo, aún no han confirmado fecha, o al menos eso creíamos. En un nuevo video de su página de Facebook, donde todos esperábamos que se diera una fecha quedamos sorprendidos al final de este, cuando no aparecía ningún número, o al menos ninguno del sistema decimal. “Pero ¿cuándo es?, ¿Dónde dice la fecha?” Fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación que ya suma más de 500 likes.

Sin embargo, tenemos la teoría de que la fecha sí se encuentra en el video, justo al final de este, solo que está en un sistema de numeración maya, el cual se representa a través de puntos y líneas horizontales. Si estamos en lo correcto, la fecha en que el Zapal volverá a sonar es en el próximo mes de octubre, los números mayas dicen específicamente que iniciará el 22 del mes 10 (octubre) del 22 (2022).

Esta no es la primera vez que el festival revela información sobre su edición anual de una manera especial. En 2019 lanzaron el Zapal Game, desarrollado por el estudio saltillense We The Force, que a pesar de su dificultad puso a miles de jóvenes a jugar para poder desbloquear el lineup de ese año, su última edición antes de la pandemia.