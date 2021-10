Elton John, una leyenda musical viva

Hasta la irrupción de “ Easy On Me ” de Adele , allí en lo más alto de la lista británica gobernaba hasta hace unos días su “ Cold Heart ”, grabado junto a la omnipresente Dua Lipa y concebido como una reinterpretación bailable con el DJ y productor PNAU de su éxito de finales de los años 80 “ Sacrifice ”.

Ganador de cinco premios Grammy y otros tantos Brit, además de dos Globos de Oro y dos Oscar, los primeros años 70 fueron su lanzadera prendiendo fuego a su piano con baladas como “Candle In the Wind”, clásicos rock como “Bennie And The Jets” o éxitos para la pista de baile como “Don’t Go Breaking My Heart”.

Cada vez que su llama parecía flaquear, el británico acertaba con un nuevo trallazo, como “I’m Still Standing” en los años 80, cuyo título ya era toda una declaración de intenciones, o su versión en los 90 de “Don’t Let The Sun Go Down On Me” con George Michael.

Esos años fueron además los de la BSO de “El Rey León” y, una vez más, demostró que sabía adaptar su repertorio a los acontecimientos cuando transformó “Candle In The Wind” en un epitafio para su amiga Lady Di y, de segundas, en el sencillo de mayor éxito de todos los tiempos.