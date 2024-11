¡En alerta! Denuncia Muñeca Diamante de Rubí atentado en plena calle en Miami

Desde hace días la influencer Muñeca Diamante de Rubí se hizo viral en redes sociales y no por su lujosa vida o su pleito con alguna otra personalidad de redes sociales, sino porque denunció sufrir un atentado en su contra del cual escapó y logró contar a sus millones de seguidores.

La influencer fue víctima de un intento de asesinato cuando salía de su negocio, según relató en sus historias de redes sociales.

“Yo venía rumbo a mi casa, una troca doble cabina blanca me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó una arma de un calibre grande pa tirarme a matar. Yo me fui a la fuga a como pude con el carro pasándome todas las luces rojas el carro quedó inservible, es perdida total me estrellé con otro carro”, relató la mujer mientras estaba siendo atendida en un hospital.