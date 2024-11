Grammy 2025: ¿Quiénes son los nominados? Tenemos la lista COMPLETA y todos los detalles

Lista completa de nominados:

Productor del año, no clásico

- Alissia

- Dernst “D’Mile” Emile II

- Ian Fitchuk

- Mustard

- Daniel Nigro

Compositor del año, no clásico

- Jessi Alexander

- Amy Allen

- Edgar Barrera

- Jessie Jo Dillon

-Raye

Actuación pop en solitario

- “Bodyguard” — Beyoncé

- “Espresso” — Sabrina Carpenter

- “Apple” — Charli XCX

- “Birds of a Feather” — Billie Eilish

- “¡Buena suerte, nena!” — Chappell Roan

Actuación de un dúo o grupo pop

- “Us”: Gracie Abrams con Taylor Swift

- “Levii’s Jeans”: Beyoncé con Post Malone

- “Guess”: Charli XCX y Billie Eilish

- “The Boy Is Mine”: Ariana Grande, Brandy y Monica

- “Die With a Smile”: Lady Gaga y Bruno Mars

Grabación de dance pop

- “Make You Mine” – Madison Beer

- “Von Dutch” – Charli XCX

- “L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

- “Yes, And?” – Ariana Grande

- “Got Me Started” – Troye Sivan

Álbum de rock

- “Happiness Bastards” — The Black Crowes

- “Romance” — Fontaines DC

- “Saviors” — Green Day

- “TANGK” — Idles

- “Dark Matter” — Pearl Jam

- “Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

- “No Name” — Jack White

Actuación de música alternativa

- “Neon Pill” — Cage the Elephant

- “Song of the Lake” — Nick Cave & the Bad Seeds

- “Starburster” — Fontaines DC

- “Bye Bye” — Kim Gordon

- “Flea” — St. Vincent

Mejor Artista Nuevo

- Benson Boone

- Sabrina Carpenter

- Doechii

- Khruangbin

- Raye

- Chappell Roan

- Shaboozey

- Teddy Swims

Actuación de R&B

- “Guidance” — Jhené Aiko

- “Residuals” — Chris Brown

- “Here We Go (Uh Oh)” — Coco Jones

- “Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

- “Saturn” — SZA

Álbum de R&B

- “11:11 (Deluxe)” — Chris Brown

- “Vantablack” — Lalah Hathaway

- “Revenge” — Muni Long

- “Algorithm” — Lucky Daye

- “Coming Home” — Usher

Actuación de rap melódico

- “Kehlani” — Jordan Adetunji con Kehlani

- “Spaghettii” — Beyoncé con Linda Martell y Shaboozey

- “We Still Don’t Trust You” — Future y Metro Boomin con The Weeknd

- “Big Mama” — Latto

- “3:AM” — Rapsody con Erykah Badu

Álbum de teatro musical

- Hell’s Kitchen

- Merrily We Roll Along

- The Notebook

- The Outsiders

- Suffs

- The Wiz

Country Solo Performance

- “16 Carriages” — Beyoncé

- “I Am Not Okay” —Jelly Roll

- “The Architect” — Kacey Musgraves

- “A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

- “It Takes A Woman” — Chris Stapleton

Country Album

- Cowboy Carter – Beyoncé

- F-1 Trillion – Post Malone

- Deeper Well – Kacey Musgraves

- Higher – Chris Stapleton

- Whirlwind – Lainey Wilson

Song Of The Year

- “A Bar Song (Tipsy)” – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

- “Birds of a Feather” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

- “Die With a Smile” – Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

- “Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

-“Good Luck, Babe!” – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

- “Not Like Us” – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

- “Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

- “Texas Hold ‘Em” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Gospel Performance/Song

-“Church Doors” — Yolanda Adams; Donald Lawrence & Sir William James Baptist, songwriters

- “Yesterday” — Melvin Crispell III

- “Hold On (Live)” — Ricky Dillard

- “Holy Hands” — DOE; Jesse Paul Barrera, Jeffrey Castro Bernat, Dominique Jones, Timothy Ferguson, Kelby Shavon Johnson, Jr., Jonathan McReynolds, Rickey Slikk Muzik Offord & Juan Winans, songwriters

- “One Hallelujah” — Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton Featuring Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard & Naomi Raine, songwriters

Latin Pop Album

- Funk Generation – Anitta

- El Viaje – Luis Fonsi

- GARCÍA – Kany García

- Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

- Orquideas — Kali Ulchis

Musica Mexicana Album

- Diamantes — Chiquis

- Boca Chueca, Vol. 1 — Carín León

- ÉXODO — Peso Pluma

- De Lejitos — Jessi Uribe

Mejor interpretación de música africana

- “Tomorrow” – Yemi Alade

- “MMS” – Asake & Wizkid

- “Sensational” – Chris Brown Featuring Davido & Lojay

- “Higher” – Burna Boy

- “Love Me JeJe” – Tems

Banda sonora para medios visuales

- American Fiction — Laura Karpman, composer

- Challengers — Trent Reznor & Atticus Ross, composers

- The Color Purple — Kris Bowers, composer

- Dune: Part Two — Hans Zimmer, composer

- Shōgun — Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross, composers

Canción escrita para medios visuales

- “Ain’t No Love In Oklahoma” [From “Twisters: The Album”] — Jessi Alexander, Luke Combs & Jonathan Singleton, songwriters (Luke Combs)

- “Better Place” [From “TROLLS Band Together”] — Amy Allen, Shellback & Justin Timberlake, songwriters (*NSYNC & Justin Timberlake)

- “Can’t Catch Me Now” [From “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”] — Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

- “It Never Went Away” [From “American Symphony”] — Jon Batiste & Dan Wilson, songwriters (Jon Batiste)

- “Love Will Survive” [From “The Tattooist of Auschwitz”] — Walter Afanasieff, Charlie Midnight, Kara Talve & Hans Zimmer, songwriters (Barbra Streisand)

Disco del año

- “Now And Then” – The Beatles

- “Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

- “Espresso” – Sabrina Carpenter

-“360” – Charli xcx

- “Birds of a Feather” – Billie Eilish

- “Not Like Us” – Kendrick Lamar

- “Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

- “Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

Albúm del año

- New Blue Sun – André 3000

- Cowboy Carter – Beyoncé

- Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

-Brat – Charli XCX

- Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

- Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

- The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Los Premios GRAMMY 2025 traen importantes actualizaciones en sus criterios de elegibilidad y presentación, orientadas a reflejar una mayor inclusión y precisión en el reconocimiento de diferentes géneros musicales. Entre los cambios clave, destaca que todos los artistas acreditados con menos del 50 % del tiempo de reproducción en un álbum de género ahora recibirán un certificado de ganador, con excepción de categorías como Mejor Álbum de Teatro Musical y ciertas categorías técnicas.

La categoría de Compositor del Año (No Clásico) también ha sido revisada para permitir una participación más amplia: el mínimo de canciones necesarias para la consideración se redujo de cinco a cuatro, y los compositores ahora pueden incluir hasta cinco temas adicionales en los que también participen como artistas destacados.

En el ámbito del R&B y el pop, los criterios de Mejor Interpretación de R&B Tradicional y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional han sido ajustados para asegurar que estas categorías representen fielmente el estilo clásico de cada género y que contengan al menos un 75 % de grabaciones inéditas, respectivamente.

Adicionalmente, categorías como Mejor Álbum de Música Infantil y Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales han modificado sus criterios para asegurar un enfoque más específico en la audiencia y en las composiciones tradicionales.

Por último, en la música de videojuegos, la categoría de Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos ahora permite incluir nuevo contenido descargable y expansiones, consolidando su relevancia en el mercado actual.