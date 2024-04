¿En Monterrey se casan entre primos? Se burla Blink-182 en Pa’l Norte; el público ‘confirma’ con risas

¿POR QUÉ DICEN QUE EN MONTERREY SE CASAN ENTRE PRIMOS?

Este comentario se usa habitualmente en forma de broma y es común escucharlo de foráneos, además plantea una especie de paralelismo entre Nuevo León y Alabama, ya que ambos estados son vistos como lugares con costumbres antiguas y conservadoras.

Una explicación más ‘oficial’ señala que este rumor tomó fuerza debido a que en el estado y, principalmente en la capital de Nuevo León, los apellidos no varían mucho y algunas parejas comparten los mismos, por lo que se da a entender que ‘se casan entre primos’.

‘QUE ESTA NOCHE DURE PARA SIEMPRE’

A la media noche del domingo arribaron al escenario principal de Pa’l Norte: Travis Baker, Tom DeLonge y Mark Hoppus quienes comenzaron de inmediato su show.

Éxitos como ‘The rock show’, ‘Aliens exist’, ‘Man overboard’, ‘Stay together for the kids’, ‘Miss you’, ‘First date’, ‘Dammit’ y ‘Feeling this’ fueron coreados entre los miles de asistentes.

Cabe destacar que entre cada canción, Mark y Tom bromearon entre ellos y con el público; algunas ocasiones sobre la mamá de ambos, además de recordar algunas anécdotas de sus tiempos de gira años atrás.

REGRESA BLINK-182 TRAS 20 AÑOS DE SU ÚLTIMO CONCIERTO EN MÉXICO

Esta banda, estandarte del pop punk, antes del evento del sábado (Pa’l Norte), tocó en México por el año 2004. En ese año dieron tres fechas: dos en el aquel entonces Distrito Federal y una más en Monterrey.

El setlist de la banda para sus presentaciones en aquel año fue el siguiente: