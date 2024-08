“Yo vendo comida que la mayoría nadie vende [...] Pero hay algo que se llama respeto y gratitud por la ciudad donde tú vives y donde te haces [...] Yo soy de la Ciudad de México, conozco perfecto la comida de allá, mi madre es oaxaqueña, me la sé de arriba abajo esa cocina, por parte de mi padre veracruzanos, entonces también me sé la comida veracruzana, entonces ¡cómo no darte lugar, como no honrar esa cocina que te está dando de comer!”, declaró.

Para llegar a rendir el debido tributo a sus raíces no sólo se vale de sus propias manos, sino que tiene a disposición a personas como “Doña Elbita”, que pueden ilustrar la manera en que se preparan tradicionalmente los platillos en Saltillo, pues destacó la elaboración que tiene en el norte de la república.

“La gente en el desierto tiene algo que la gente que se le caen los aguacates de los manos no tiene, que es la resiliencia y eso es un don”, explicó.