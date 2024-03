A pesar de que este reto comenzó una vez llegaron al punto inicial, las vicisitudes se concentraron en los temas más fundamentales ; obtener agua potable, comida, y ahuyentar a la fauna local. No obstante, un factor crucial y que ambas competidoras destacaron fue la mentalidad para afrontar el desafío , que las tuvo 21 días en ese entorno hostil.

En entrevista con VMÁS , las participantes hablaron de su experiencia dentro del show y fuera de éste, ya que los retos y desafíos no cesaron una vez que terminó su participación , donde convivieron con compañeros del sexo opuesto y de diferente nacionalidad en situaciones extremas.

Internarse en la selva no sólo es enfrentarse a las condiciones más elementales del planeta, sino exponerse también a la versión más cruda de las personas; de manera similar lo relatan Alejandra Gamboa y Rocío Lozano , dos participantes mexicanas del programa ‘Supervivencia al Desnudo: México’ , que le hicieron frente a la selva colombiana para la segunda temporada de la serie de Max .

De la misma forma, otro de los elementos que más destacaron fue el haberse mostrado “sin filtros” ante la cámara, ya que esta oportunidad no sólo las ayudó a crecer en la cooperación con sus respectivos compañeros, sino a mostrar sus defectos ante el público.

“ Psicológicamente llegas fuerte y mientras pasan los días, obviamente tu mente te va jugando, te va jugando y te va jugando [...] Creo que, si eso no cambia tu vida, nada te puede hacer cambiar porque ahí eres tú y no puedes tener filtros ”, declaró Lozano.

En el caso de Rocío, relata que la enseñanza tras su paso por el programa consistió en “reconectar” con la naturaleza , ya que se acostumbró tanto a estar en la selva que al regresar a la ciudad no podía ver las luces o escuchar los autos ya que le daba jaqueca.

“ Creo que ya nunca regresas a la vida normal, porque no eres la misma que entraste, desde ahí todo es diferente ”, declaró Lozano.

“Yo, la verdad, amé mi proceso de transición y de regreso a ‘la realidad’. Yo me regresé de ahí siendo una persona diferente y la palabra que me resonó fue ‘Resiliencia’ y me lo traje a la vida cotidiana. Encontré la palabra ‘Gratitud’ y yo creo que mis dos balances (deporte y vida social) ahorita están en armonía”, expresó Gamboa, quien empezó un viaje en barco después de su aventura.

No obstante, y a pesar de las dificultades que pasaron, ambas mujeres afirmaron que volverían sin duda al desafío, ya que es un experiencia única y especial en sí misma.