¡Kate Middleton reaparece! Confirma que tiene cáncer y recibirá quimioterapia (video)

El pasado 16 de enero el Palacio de Kensington, anunció que Kate Middleton, salió de una cirugía abdominal planeada y que se encontraría en recuperación durante algunos meses, no obstante, el sincretismo de la Familia Real Británica hizo especular a los usuarios de internet.

No obstante, la tarde de este viernes Middleton reapareció en un comunicado oficial, en el que informó su situación actual, ya que fue motivo de múltiples teorías de la conspiración en redes sociales.

En el video publicado por la cuenta de The Prince and Princess of Wales en X, la princesa narró que se encuentra recuperándose en casa después de su cirugía. Sin embargo, cuando entró en detalles de la operación, dio a conocer que su equipo médico encontró que estaba desarrollando cáncer.