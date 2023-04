Para los adultos al menos, lo más divertido de los dibujos animados es tratar de descifrar los famosos actores que están detrás de las voces (en inglés, claro). Y en el caso del nuevo dibujo animado de Super Mario Bros además asombra escuchar a Chris Pratt o Anna Taylor Joy en los personajes de Mario o la Princesa Peach, con una versión de cine de diálogos completos, en personajes que no solían hablar originalmente, como Seth Rogan detrás de Donkey Kong y hasta Jack Black como el gigante Bowser, además del cómico Charlie Day en el rol de Luigi, el hermano mellizo menor de Mario. A ver si es muy obvio preguntarlo: ¿Todos ustedes jugaron alguna vez al videojuego de Super Mario Bros? Seth Rogan: Yo crecí con los Hermanos Mario y en un momento llegué a pensar que me hubiera enojado muchísimo, si no hubiera podido ser parte de este mundo. Por eso no dude en aceptar, porque crecí jugando Super Mario Bros. Chris Pratt: Yo también crecí con toda la pasión por Super Mario Bros y fue muy divertido, desafiante y realmente increíble levantarme las mangas para tratar de ver como podía sonar semejante personaje. Charlie Day: A mi me encanta Luigi, por su buen corazón. Anna Taylor Joy: Yo nunca fui muy fanática de los videojuegos, en mi infancia. En casa, mi hermano era el apasionado de los videojuegos y Super Mario era ‘su’ juego, así que yo me iba a jugar con mis gatos y cosas así. Pero ahora lo empecé a jugar y siento que volví a tener otra infancia y me encanta. El problema es que soy demasiado competitiva, pero de a poco voy mejorando cada vez más. Jack Black: A los 12 años, yo ya jugaba Donkey Kong de Nintendo, en los años ‘80. Y Super Mario, después resultó ser una experiencia increíble porque fue el primer videojuego que contaba una historia, con Mario tratando de salvar a la princesa, luchando frente a Donkey Kong. Antes estaba Pacman, pero no tenía ninguna historia, era un limón extraño que comía puntitos. Ahora, seamos honestos, Donkey Kong en realidad es King Kong, un gorila gigante que llaman Donkey Kong para que nadie les inicie una demanda en tribunales (risas).

¿Y cómo reaccionaron cuando los llamaron para darle la voz a uno de los videojuegos más famosos de Nintendo? Chris Pratt: Todavía no puedo creer que yo sea Mario. Es como un sueño para mí. Anna Taylor Joy: A mí me gusta que la Princesa Peach no sea la típica princesa que espera que Mario la salve. Esa era mi gran duda al principio y me alegra que hayan tenido la misma idea que se me había ocurrido a mí. Seth Rogan: Lo bueno de Donkey Kong es que me dieron bastante espacio para interpretarlo. Ni siquiera habla en ninguna otra versión, ni en los juegos. Pero desde el principio se nos ocurrió que fuera un personaje gracioso. Y es la dinámica que mejor funciona. Jack Black: Yo pude darle cierta humanidad al personaje de Bowser, el dragón que quiere controlar el Reinado de los Hongos, además de estar enamorado de la Princesa Peach. Puede ser muy malvado, pero la gente no sabe que también es muy inseguro y celoso, además de ser muy egoísta. Me encantó explorar esa parte.

- ¿Les permitieron improvisar o no podían salir del guion? Chris Pratt: A mi me dejaron improvisar. Y es lo bueno de este medio, donde no solo te llaman para agregarle tu voz a una línea que se puede decir de un millón de formas. Podía decir lo que estaba escrito o inventar algo. Y después de elegir, volvíamos al estudio para grabar lo que realmente creían que funcionaba. A mi me encantó y espero que haya muchas más versiones. Anna Taylor Joy: La primera vez, en la primera grabación yo me sentí extraña, pero es algo que desapareció porque tampoco es un lugar para sobreanalizar nada en un estudio de grabación. Hay que estar muy animados y dar todo lo que puedas, sin importar que parezca como una tonta ahí adentro. Seth Rogan: Yo improvise muchísimo, les di diferentes opciones y probé una tonelada de escenas Jack Black: Yo también improvise mucho, pero antes grababa primero lo que ya estaba escrito. Eso es ser profesional, dar lo que quieren. Y recién al final pedía si podíamos intentar algo nuevo, para divertirnos. Claro que hubo alguna locura en el medio, que obviamente no figura en la versión final, pero al menos lo intenté.

En realidad, como el creador del videojuego y dueño de los derechos, Nintendo había tenido sus dudas en filmar el dibujo animado de Super Mario, después del fracaso en el cine de la versión en vivo de ‘Super Mario Bros’ con John Leguizamo como Luigi y Bob Hoskings como Mario. Aquella producción había contado con un presupuesto superior a los 40 millones de dólares y ni siquiera recaudó 38 millones. Pero cuando Nintendo se asoció con Universal Studios para crear un Mundo Nintendo en el parque de diversión, volvió a surgir la idea que terminó concretándose con el nuevo dibujo animado, filmado con los mismos creadores de Minions y Sing. Entre los sorpresivos cambios está la falta del acento italiano en la voz de Chis Pratt, como Mario, en vez de la voz original del videogame que solía hacer el comediante Sebastian Maniscalco (el mismo que había interpretado Joe Gallo en ‘The Irishman’). La nueva historia se remonta ahora al comienzo, mostrando a los hermanos Mario y Luigi, como dos plomeros de Brooklyn que en medio de un trabajo, arreglando un misterioso caño subterráneo, son transportados a un nuevo mundo mágico. Por supuesto es solo el principio de una verdadera serie animada donde incluso esperan que Seth Rogen tenga su propia película con la historia de Donkey Kong, además de seguir con otra producción sobre la vida del hermano Luigi en ‘Luigi’s Mansion’.

¿A la hora de agregar la voz a un personaje animado es muy diferente a la actuación de una superproducción de cine, en vivo? Chris Pratt: La verdad, yo no la afronte muy diferente. Como siempre, traté de fijarme como es el personaje y la clase de voz que quería darle, sabiendo que tampoco iba a sonar muy diferente a mi voz. La diferencia pasa por lo importante que son estos personajes de un videojuego que ya tiene 30 años. Anna Taylor Joy: - Es bastante gracioso las posiciones tontas que terminamos haciendo en el estudio de grabación, porque aunque no actúe, tratábamos de imaginar el mundo que nos rodeaba. Seth Rogan: - Al menos a mi me dieron bastante libertad, pero creo que la actuación es bastante diferente, aunque también es muy fácil intentar algo nuevo, cuando te dejan solo en el estudio de grabación, sin hacerle perder el tiempo a otras 200 personas. Nunca éramos más de tres y el ambiente es muy creativo. Es por eso que también me gusta tanto.