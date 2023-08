¿Eres Team Infierno? La pastelería de Poncho Denigris premiará a quienes voten por él en La Casa de los Famosos México

La familia de Poncho Denigris no se quedó atrás, ya que el equipo de marketing de La Postreria 77 , su popular pastelería y cafetería en el norte del país, lanzó este lunes una irresistible promoción. “Este viernes 11 de agosto de 5-8 pm ( o hasta agotar existencias) TE REGALAMOS una rebanada anytime grande al mostrar screenshot de tu voto por PONCHO DENIGRIS”, dicta la publicación en la página oficial del lugar en Facebook.

La promoción sola será válida en las sucursales de San Nicolás, Cumbres, Santiago N.L. y Parque Centro de Saltillo. Además, solo aplicará una rebanada por persona y únicamente será para llevar, no aplicará ni por pedido en Rappi ni en otros horarios fuera de lo establecido. La publicación ya tiene más de 6 mil comentarios, 10 mil Me gusta y más de 2 mil compartidas.

“O sea que me van a dar 10 rebanadas porque yo voto 10 veces diario por poncho, jijijiji la semana pasada fui y me regalaron de cortesía una rebanada riquísimo” y “yo quería votar por Wendy, pero me están sobornando”, son algunos comentarios que se pueden apreciar en la popular publicación.