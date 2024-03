¡Que la traigan a México! ¿Acá si llenará? Cancela Jennifer Lopez 7 fechas de su gira por baja venta de boletos en EU

La ‘Diva del Bronx’ no está pasando por un momento de gloria en su carrera musical, ya que, aunque se mantiene vigente en la industria, parece que los desatinados comentarios en su documental de Netflix del 2021 siguen cobrando factura hasta el grado de tener que cancelar fechas por falta de audiencia.

Para sorpresa de muchos, la interprete de ‘On the Floor’ anunció emocionada su primer tour en Estados Unidos en cinco años, organizado como apoyo de su nuevo álbum ‘This Is Me... Now’ y el par de películas que lo acompañan.

De acuerdo a Variety las fechas que abarcan del 20 al 31 de agosto en Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston figuraron como canceladas en Ticketmaster en algún momento del miércoles.