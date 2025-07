‘Te va a salir muy caro’: explota Bellakath contra médico por usarla como publicidad con ‘foto editada’

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Teresa Ferrer, actriz de cine para adultos?; había metido amparo ante IMSS por complicaciones de salud

“Cirujanos, ¿por qué tienen que usarme de ejemplo, por qué no ponen de ejemplo a clientas suyas?”, lanzó Bellakath, visiblemente molesta, antes de rematar: “¡porque no tienen, porque no tienen! ¿Y por qué no tienen? ¡Porque han de hacer pura perrada también!”. La artista de 27 años puntualizó que la fotografía en cuestión estaba visiblemente alterada, hecho que agravó su inconformidad.

“Por qué ponen mi foto que está editada, obviamente. No digo que no tenga fibrosis, eso es obvio, tengo como cinco, cuatro cirugías en el abdomen. Obvio me va a salir fibrosis, pero no como (lo muestran) en la foto”.

La controversia escaló luego de que el doctor Alberto Theurel, cirujano con consultorio en la Ciudad de México, subiera a su cuenta de Instagram un clip titulado “Me pidieron hablar del abdomen de la be...k... Les comparto un poco de mi opinión y experiencia con la fibrosis después de una liposucción”. Bajo su lema “tu seguridad es mi prioridad”, Theurel aborda frecuentemente casos postquirúrgicos; sin embargo, esta vez el ejemplo elegido detonó un conflicto con una figura pública registrada.