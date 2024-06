¿Delicada de salud? ‘Pepillo’ Origel habla de la nueva complicación de Yolanda Andrade

Dichas revelaciones fueron a través de un evento donde asistió como invitado de la compañía Unicable en Ciudad de México, pues el periodista fue uno de los invitados más recientes del programa que Andrade conduce junto a Monserrat Oliver.

¿QUÉ DIJO ‘PEPILLO’ ORIGEL DE LA SALUD DE YOLANDA ANDRADE?

El conocido comentarista se mostró sorprendido por el estado de salud de la conductora, ya que no se había percatado de su nueva dificultad para hablar. Origel también comentó que hace aproximadamente dos semanas fue invitado y no notó algún cambio en la salud de Andrade.

“Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien, yo no sé qué pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba”, expresó para la prensa.