Estás son las 20 mejores comedias románticas para enamorarse, ¡en Netflix!

Es día de los enamorados y qué mejor pretexto para recomendar series de comedia romántica ideales para un maratón. ¿Qué tal una aventura de una noche? ¿Un compromiso en toda regla que se extienda a lo largo de 30 episodios? Y lo que es más importante, ¿quieres reírte todo el tiempo mientras ves cualquier tipo de relación que elijas? Te ofrecemos una selección de las 20 mejores comedias románticas que se pueden ver en Netflix. (Si sólo buscas romance y no tanta comedia, también te tenemos ahí con una guía de los 10 mejores romances en el servicio de streaming). Revisamos el catálogo de Netflix de películas y series de televisión, para encontrar los títulos que seguramente te darán el equilibrio perfecto de risas y mariposas. Hay series exitosas como “Emily in Paris” y “To All The Boys I’ve Loved Before”. Pero también haymuchas opciones poco convencionales, como “Easy”, “La increíble Jessica James” y “The Duff”. Acomódate en tu sofá o cama, ten listos tus chocolates, una copa de vino y una cobija calientita. Y a elegir entre las 20 mejores comedias románticas de Netflix. 20. Falling Inn Love (2019)

Imagina un programa de mejoras en el hogar. Toma ese programa de reformas y conviértelo en un spin-off de “Bachelor” con guión. Ahora, toma ese programa de mejoras del hogar convertido en un spin-off de “Bachelor” con guión y sitúalo en Nueva Zelanda. Por último, añade algunos juegos de palabras y tendrás Falling Inn Love. Protagonizada por Christina Milian y Adam Demos, este delicioso y delirante romance de renovación es la película perfecta para pasar una tarde en el sofá. Maravíllate con los bonitos decorados, suspira por las camisas de lino, mira fijamente a la cabra llamada Gilbert. 19. Holidate (2020)

Dirigida por John Whitesell (Deck the Halls), “Holidate” trata sobre una “relación falsa”. Emma Roberts y Luke Bracey protagonizan esta historia sobre dos amigos que acuerdan ser los “holidays” del otro, especialmente dedicados a las ocasiones en las que la presión de una pareja romántica real es lo último que necesitan. Por supuesto, con toda la diversión de eventos como la Navidad, el Día de San Valentín y el Día de San Patricio, no pasa mucho tiempo antes de que estos no-amantes empiecen a hacerse miradas coquetas. 18. When We First Met (2018)

En “When We First Met” Adam DeVine y Alexandra Daddario interpretan a una pareja que no ha sabido aprovechar el momento, con las interpretaciones secundarias de Robbie Amell y Shelley Hennig. El tono sacarino de esta película y la premisa exagerada no deberían funcionar, y sin embargo lo hacen. Es... ¿el destino? 17. Love Temporadas 1-3

En cuanto a las series, Love es un poco disparatada. Gillian Jacobs y Paul Rust interpretan a Mickey Dobbs y Gus Cruikshank, dos angelinos que se conocen por casualidad en una gasolinera y se enamoran perdidamente de algo. A lo largo de las tres temporadas de la serie, que son demasiado breves, los espectadores son testigos de los altibajos de la búsqueda del amor. Véanla por la promesa del “felices para siempre”, quédense por todo lo que realmente no es eso. 16. Been So Long (2018)

Adaptación del musical del mismo nombre, “Been So Long” ofrece una mirada soñadora a un encuentro fortuito entre dos personas que necesitan desesperadamente un escape de la realidad. Con interacciones eléctricas entre las estrellas Michaela Coel y Arinzé Kene, este romance pop te atrapará desde el momento en que se cantan las primeras palabras - y no te dejará ir hasta el último verso. 15. The Lovebirds (2020)

Issa Rae y Kumail Nanjiani interpretan a una encantadora pareja atrapada en una situación muy complicada en la espectacularmente divertida “The Lovebirds”. Cuando nuestros tortolitos titulares son culpados de un homicidio, la noche de cita se convierte en una carrera contra el reloj para resolver el crimen que no cometieron. Es la película perfecta para hacer palomitas con el suficiente corazón para que te involucres en sus protagonistas. 14. The Half of It (2020)

“The Half of It”, de la directora Alice Wu, gira en torno a la estudiante de sobresaliente Ellie Chu (Leah Lewis) y su viaje hacia la autoaceptación. Hace maravillas con el catálogo de comedias románticas del servicio de streaming, no porque sea especialmente novedosa en sus ideas, sino porque Wu las ejecuta con un estilo propio. Una encantadora combinación de tema único y narración de clichés, “The Half of It” explora las perspectivas de personajes poco habituales en el género -en concreto, Ellie, que es una adolescente china-estadounidense queer- con algunos giros narrativos bastante predecibles. No se ha visto esta historia con estos personajes en ningún otro sitio antes, pero se sentirá como si lo hubiera hecho. Eso es una victoria para el género por derecho propio. 13. Easy Temporadas 1-3

“Easy”, de Joe Swanberg, abarca mucho terreno emocional, pero los episodios más románticos son los que más destacan. Una antología íntima que examina las relaciones en Chicago, esta serie entrelaza tantas muestras genuinas de sentimientos que puede ser difícil mantener el corazón a raya. No todos los personajes se enamoran, pero sí se enamoran de todos ellos. Empieza en cualquier momento de cualquiera de las tres temporadas y verás a dónde te lleva. 12. The Incredible Jessica James (2017)

Obtén una clase magistral sobre la confianza en ti mismo y la comunicación saludable de “The Incredible Jessica James”. Jessica Williams protagoniza la película junto a Chris O’Dowd, con la actuación secundaria de LaKeith Stanfield. Esta encantadora historia de una mujer, que no se detendrá ante nada para ser amada como se merece, explora mucho de lo que hace que el romance sea el negocio que es. Pero esta comedia romántica cuenta con la cantidad justa de optimismo para mantenerte involucrado hasta su asombroso final. 11. About Time (2013)

Rachel McAdams y Domhnall Gleeson protagonizan esta comedia romántica sobre una mujer enamorada de un viajero del tiempo. Lo sabemos, lo sabemos: Suena súper tonto y posiblemente no muy bueno. Pero el guionista y director Richard Curtis lleva a cabo esta premisa tan disparatada con tanta elegancia y gracia que te hará aceptar su realidad de ensueño en un abrir y cerrar de ojos. Dicho esto, estás advertido: Trae pañuelos de papel. Esta película es dura para los conductos lagrimales.

10. Alex Strangelove (2018)

Para encontrar el amor verdadero, primero tienes que encontrarte a ti mismo. Con las desgarradoras interpretaciones de Daniel Doheny, Antonio Marziale y Madeline Weinstein, Alex Strangelove es una historia de madurez diseñada para hacer sudar las manos. Una mirada conmovedora sobre la salida del armario, este mundo está lleno de gente buena haciendo cosas buenas que harán que cualquier espectador necesite un asidero. 9. Always Be My Maybe (2019)

Wong y Randall Park forman una deliciosa pareja, con triángulos amorosos, incómodos flashbacks de la infancia, Keanu Reeves en el papel para el que nació y auténticas representaciones de la experiencia asiático-americana. 8. Emily in Paris Temporadas 1-2

Creada por Darren Starr (“Sexo en Nueva York”, “Younger”), “Emily in Paris” es una fantasía parisina que te atrapará. Lily Collins interpreta a una joven profesional del marketing de Chicago, que consigue un ascenso inesperado que la lleva a Francia. Allí vende perfumes, come quesos finos y, por supuesto, se enamora de un guapo chef, interpretado por Lucas Bravo. Esta serie no es 100% comedia romántica, pero es al menos 75% comedia romántica. 7. Sex Education Temporadas 1-3

Hay muchas cosas que nos gustan de esta dramedia adolescente perfectamente interpretada. Pero a la luz de los acontecimientos de las temporadas 2 y 3, nada parece más apremiante que la relación entre Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey), excepto quizá las continuas travesuras amorosas de Eric (Ncuti Gatwa). En el corazón de toda gran historia hay un gran romance, y “Sex Education” tiene más que su cuota. 6. Never Have I Ever Temporadas 1-2

Creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, esta inteligente y dulce historia de madurez estuvo entre los éxitos de Netflix del 2020. La protagonista, Maitreyi Ramakrishnan, te robará el corazón en su papel de Devi, una estudiante de segundo año de bachillerato que se tambalea por la pérdida de su padre el año anterior, pero que tiene grandes planes para un futuro tan vibrante e intrépido como ella. Culturalmente importante y auténticamente, “Never I Have Ever” sirve no sólo como un paso crítico para la representación, sino también como una soñadora comedia romántica para adolescentes que adorarás. 5. Bridgerton Temporada 1

En esta dramedia de época, los londinenses de la era de la Regencia buscan el amor bajo la mirada crítica de la Reina y de una serie de cortesanos, mientras esquivan el escándalo a cada paso. Es una mezcla entre “Gossip Girl” y “Downton Abbey”, con un giro del tipo “How to Get Away with Murder” que es innegablemente de Shonda Rhimes. Te va a encantar, tanto que deberías planear un maratón de esta serie directamente. 4. Crazy Ex-Girlfriend Temporadas 1-4

Deberían erigirse monumentos en honor a esta obra maestra de la televisión, pero por ahora tendrá que ser un lugar en esta lista. Con cuatro espectaculares temporadas de locura musical, “Crazy Ex-Girlfriend” es tanto una pegajosa comedia romántica como un intrépido retrato del amor propio. Tanto si estás soltero, como si tienes pareja o te mudas a West Covina, Josh, Rebecca Bunch (Rachel Bloom) y su pandilla de adorables amigos te darán la bienvenida con las manos abiertas al jazz. 3. Set It Up (2018)

Una atractiva combinación de “El diablo viste de Prada” y el romance de Jim y Pam en “The Office”, “Set It Up” hace que el amor en el trabajo casi parezca una buena idea. Casi. Protagonizada por Zoey Deutch y Glen Powell como dos asistentes sobrecargados de trabajo que intentan que sus jefes se enamoren el uno del otro, esta comedia desenfadada ofrece risas y mariposas a partes iguales. Además, Taye Diggs y Lucy Liu se enrollan y es muy, muy atractivo. De nada. 2. The Duff (2015)

Basada en la novela de Kody Keplinger, “The Duff” es una de esas películas que uno piensa que no tendrá en cuenta los problemas de los adolescentes. Sin embargo, el director Ari Sandel y el guionista Josh A. Cagan consiguen algo tan encantador que te olvidarás de tus dudas. Bianca (Mae Whitman) es una estudiante de último año de instituto que lucha por darse cuenta de que puede ser la “amiga gorda fea designada” de su grupo de amigos. Wesley (Robbie Amell) es el antiguo amigo de la infancia de Bianca, actual capitán del equipo de fútbol y novio de la chica mala Madison (Bella Thorne). Cuando Bianca solicita la ayuda de Wesley en un concurso de fotografía, la amistad de ambos se reaviva. Aprenden algunas lecciones importantes, y... bueno, puedes adivinar el resto. 1. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)