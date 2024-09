¡Este domingo es la ceremonia! Disputan ‘Shogun’ y ‘The Bear’ la corona en los Emmy 2024

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es tu versión favorita? Batman Day 2024: 85 años de ser el héroe murciélago de la noche

Junto a las ya galardonadas ‘Abbott Elementary’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Curb Your Enthusiasm’ y otras como ‘Hacks’, ‘Palm Royale’, ‘Reservation Dogs’ y ‘What We Do In The Shadows’, la serie protagonizada por Jeremy Allen White competirá por revalidar el título a mejor serie de comedia que ganó el año pasado.

El premio a la mejor miniserie promete ser el más reñido de esta edición, con ‘Ripley’, ‘Baby Reindeer’, ‘Fargo, ‘True Detective: Night Country’ y ‘Lessons in Chemistry’ en una pugna que no da nada por sentado. (Con información de EFE y El Universal)