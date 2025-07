¡Adiós a Mar y Tierra! Estos son los nuevos nombres de cuartos en La Casa de los Famosos 3

“Hace quince días seguía dudando si entrar o no, pero mi público seguía insistiendo, principalmente por mis plataformas. Creo que lo estoy haciendo por y para ellos, para tratar de divertirme y probarme, para saber si aprendí de los trancazos en mi vida”, expresó Ninel Conde al hablar de su decisión.

La actriz explicó que su participación representa un reto emocional y personal, ya que implica convivir con personas que apenas conoce:

“No me voy a llevar a mis hijos ni a mi marido, voy a ir yo a convivir con varias personas que no conozco bien, algunos del medio, otros solo de saludos. Pero es un experimento para entretener a la gente, un show para entretener siendo nosotros mismos. Voy a ir a vulnerarme como ser humano, a mostrar quién soy, y ojalá sirva para todas las mujeres que me preguntan cómo superamos las cosas. Ahí quiero poner mi granito de arena”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Chespirito: sin querer queriendo’... Avance del capítulo final revela pelea entre Gómez Bolaños y Enrique Segoviano (video)

Respecto a las críticas sobre este tipo de reality shows, que muchos señalan como perjudiciales para la imagen pública de los famosos, Ninel respondió: “Tengo treinta años de carrera, y mi deseo es retirarme en unos próximos añitos, y si me retiran antes, bienvenido sea. He pasado por tantas tormentas que, para quienes me conocen y les gusta cómo soy, es una oportunidad de conocerme realmente, no a ‘El Bombón Asesino’. Ese será mi mejor regalo para la gente”.

También compartió que su reciente alejamiento de los reflectores tuvo que ver con un proceso de sanación: “Me sentía débil en mis emociones, fue un proceso para sanar, para reencontrarme conmigo. Estar en contacto con el mar, la naturaleza y el ejercicio me ayudaron mucho, y creo que sané. Fue entonces cuando pude congeniar y encontrar a la persona que hoy me da mucha paz”, comentó.