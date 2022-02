Esteban Arce defiende el uso de Ivermectina para el COVID-19 y pelea con doctor en redes

Esteban Arce es una de las figuras de la televisión mexicana más polémica de los últimos años, ya sea por su homofobia o por su postura provida, constantemente en redes sociales logra convertirse en tendencia. Esta semana no fue la excepción, ya que Arce se peleó con uno de los muchos doctores que no aprueban el uso del medicamento veterinario Ivermectina para tratar el COVID-19, lo que no le pareció al conductor, que incluso dejó ver su postura antivacunas.

Todo empezó cuando el médico Héctor Rossete publicó una discusión que tuvo Esteban Arce, en la que defendió el uso de la ivermectina como tratamiento contra el coronavirus. “Dr no haga conclusiones cintíficas a través de los medios. Yo salí gracias a la ivvermectina y toda mi familia. Cuestiona ciertas vacunas experimentales que no provienen de nada. En mi casa, 4 embolias por la vacuna (sic)”, escribió Arce.