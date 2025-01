¿Qué le ve la 4T a Maduro o qué le quiere aprender? ¿Por qué solaparlo y alinearse?

Mientras alrededor del mundo democrático se hacen este tipo de declaraciones:

“Yo soy una persona de izquierda, y desde la izquierda política les digo que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia; todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho de decidir su propio destino”: Gabriel Boric, presidente de Chile. “La gente de Venezuela y el mundo saben que Nicolás Maduro perdió claramente la elección de 2024 y no tiene derecho a ser presidente. Estamos listos para apoyar el regreso de la democracia en Venezuela”: Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Nicolás Maduro comienza un nuevo periodo presidencial en Venezuela, desafiando la voluntad de la gente y sin legitimidad democrática. Esto es lamentable después de que una clara mayoría votó por un cambio en julio. A través de la Unión Europea, Dinamarca continuará presionando al régimen”: Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. “El Departamento de Estado norteamericano ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a al arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y 15 millones de dólares por el arresto de Vladimir Padrino, secretario de Defensa de Venezuela. Así mismo, Estados Unidos, junto con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido impone sanciones para ocho funcionarios venezolanos que lideran distintas agencias económicas y de seguridad de Venezuela que han facilitado y apoyado la represión y la subversión de la democracia que lleva a cabo Nicolás Maduro”: OFAC (Oficina para el Control de Activos Internacionales del Departamento del Tesoro norteamericano).

En México, inexplicablemente y escudados en una supuesta política exterior que sólo aplica cuando se defiende a regímenes dictatoriales o autoritarios de izquierda, se reconoce al gobierno de Maduro, se habla tímidamente sobre la persecución a María Corina Machado y se envía a un embajador mexicano a la toma de posesión del dictador Maduro:

“No estamos de acuerdo con la criminalización de la oposición política, claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos. Hay que esperar a ver qué pasó porque no sabemos. No estoy diciendo que se persigue en otros lados, en general no estamos de acuerdo con eso. A la toma de posesión de Maduro va a ir el embajador de México en Venezuela. Defendemos nuestra política exterior de la soberanía del pueblo venezolano; ellos son quienes tienen que decidir. Las fuerzas progresistas en Latinoamérica tienen mucha fuerza, mucho reconocimiento”: Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

¿Qué ve el gobierno de Sheinbaum, su partido y el grupo en el poder en Venezuela? ¿Por qué batallan tanto para condenar o, por lo menos, desconocer a Maduro? ¿Por qué es prioridad o relevante para los mexicanos que nuestro gobierno se alinee con países como Cuba, Nicaragua, Rusia, Argelia, Bolivia, Bielorrusia en hacerle el caldo gordo a Maduro?

La excusa de la ideología de izquierda no alcanza para eso, como bien podemos ver de un presidente de izquierda razonable como Boric en Chile. ¿A qué le tira Sheinbaum y su gobierno en el tema Venezuela? No entiendo por qué gasta capital político en causas como la de Maduro. En 2006, AMLO y los suyos querían quemar el país por una derrota de menos de un punto porcentual, pero no son capaces de reconocer que la oposición venezolana presentó actas que demuestran que ganaron por más de 35 puntos porcentuales a Maduro. Tal vez, a la 4T le llaman la atención los grandes resultados mostrados por los gobiernos de Chávez y Maduro, que han (mal)manejado a Venezuela desde 1999. Aquí algunos de los resultados que dan fe de cómo gobierna la izquierda hueca y podrida en América Latina:

La producción de petróleo pasó de 3.5 millones de barriles diarios en 2000 a 900 mil en 2024. La inflación acumulada en los últimos 10 años es de más de 1,000,000 por ciento, sí, ¡más de un millón por ciento! En los últimos 20 años, unos 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país; cerca del 25 por ciento de la población y una de las peores crisis migratorias de la historia moderna. El PIB venezolano pasó de unos 360 mil millones de dólares en 2014 a menos de 100 mil millones de dólares en 2024, una caída de más del 70 por ciento.

La moneda venezolana pasó de un tipo de cambio de 685 por dólar en el año 2000 a aproximadamente 5 mil millones por dólar en 2024. Es decir, perdió un 99.9999863 por ciento de su valor con Chávez y Maduro. La pobreza en Venezuela era de 42 por ciento de la población en el 2000, con 17 por ciento en extrema pobreza y en 2024 se estima que alrededor del 94 por ciento vive en la pobreza, con 76 por ciento en pobreza extrema. Nicolás Maduro lleva casi 12 años en el poder y acaba de juramentarse por otros seis años. ¿Qué le queremos aprender? La 4T debe madurar pronto y zafarse el romanticismo de la ideología que hace lo que han hecho Chávez y Maduro en Venezuela.