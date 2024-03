‘Esto es una terrible pesadilla’: Tragedia en la familia de Andrea Legarreta muere su sobrino de 14 años

¿QUÉ LE PASÓ A ANDREA LEGARRETA?

La conductora de ‘Hoy’ compartió una serie de fotos con su sobrino en las que también aparecen sus hijas Mía y Nina y Erik Rubín; a través de un emotivo mensaje de despedida, Legarreta lamenta la temprana muerte de Mateo, y lo reconoce como el guerrero que fue.

”Mateo... Mi niño, hermoso, nuestro Mateo... El Mateo de todos... Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas... Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido... Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso”, se lee en la primera parte de su mensaje.