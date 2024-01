¡Responde Andrea Legarreta a Cuburu! ‘Ella me desea lo peor y yo le deseo lo mejor’

El año inició fuerte en la vida de Andrea Legarreta y su familia, ya que apenas se reponía del fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez cuando falleció Amparo Rubín, tía de su expareja y padre de sus hijas. Pero el drama siguió fuera de la familia con las acusaciones y reclamos que hizo Anette Cuburu en su contra.

Y volviendo a trabajar en los programas en vivo, Legarreta salió a atender a la prensa a las afueras de Televisa, momento que aprovechó para dejar claro que ella no tuvo nada que ver con lo que haya sucedido en el matrimonio y carrera de Anette.

“Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con ‘El Negro’, no me corresponde ni interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida y yo no sé quien le haya dicho, que por favor le aclaren que le mintieron”, aseveró Legarreta.