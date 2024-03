Firman orden de aprehensión contra Patricio Cabezut, ex conductor de Hoy, por supuesto abuso a sus hijas

“ Se busca a Patricio Cabezut por abuso sexual vs. sus hijas. Un juez ordenó detener a Patricio Cabezut acusado de agredir sexualmente a las niñas. La Fiscalía de la CDMX ya lo busca. La herramienta virtual ‘Antenas’ reveló que sus hijas padecían trauma por las agresiones que sufrieron ”, publicó.

Durante la tarde de este 29 de marzo , un juez de la Ciudad de México (CDMX) dio la orden de aprehensión en contra del ex conductor de Hoy , Patricio Cabezut , por presunto abuso sexual en contra de sus hijas: Ana Lucía y Fátima.

Aún no se ha difundido una ficha de búsqueda oficial, sin embargo, las autoridades ya hacen sus labores de localización. Además el ex conductor de Hoy no ha pronunciado palabra alguna.