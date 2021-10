Frenan prisión preventiva de Laura Bozzo con amparo y pago de 2 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de televisión Laura Bozzo consiguió que un juez federal frenara, por ahora, la orden de mantenerla en prisión preventiva justificada durante su proceso por evasión fiscal por 12 millones de pesos, a cambio deberá pagar más de dos millones de pesos.

En el amparo que Bozzo solicitó contra la medida que le fue impuesta en agosto pasado cuando la conductora fue vinculada a proceso por el delito fiscal y la orden de detenerla, presentó una ampliación de demanda.

Al revisar la ampliación de su demanda, el juez determinó que debido a que el delito que la Fiscalía General de la República le imputa no merece prisión preventiva de oficio, procede concederle una suspensión provisional para que la conductora no sea privada de su libertad hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

“Los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese delito, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, señaló el juzgador.

Sin embargo, el juez indicó que para conservar la suspensión Laura Bozzo debe pagar una garantía por dos millones 600 mil pesos.