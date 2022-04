Gabriela Rivero regresa al mundo infantil con nuevo proyecto

En 2021 la actriz Gabriela Rivero regresó a las telenovelas tras varios años de ausencia. Ahora la recordada Maestra Jimena de Carrusel forma parte del elenco de Amor Dividido, una producción de Angelli Nesma Medina para TelevisaUnivision que se estrenó el pasado 17 de enero.

En entrevista con Vanguardia, Rivero señala que le gusta trabajar en proyectos que abordan temas actuales, en este caso, el de la migración. Y es que el melodrama protagonizado por Eva Cedeño y Gabriel Soto muestra las dificultades a las que se enfrentan las familias que se tienen que separar porque uno de sus integrantes va en busca del sueño americano.

“Creo que es muy importante que la gente se vea retratada a través de una telenovela como ésta, con temas actuales. Muchos tienen el sueño americano, que creen que les va a ir mejor nada más cruzando la frontera y no es así. Entonces, cuando ven este tipo de historias con las que se identifican, creo que es muy benéfico para la gente, no nada más divertirse, sino espejearse, ver a través de terceras personas lo que te podría pasar y ver que no es tan fácil estar allá del otro lado. Así te puedes plantear qué prefieres, trabajar como loca sin ver a tu familia para darles una vida mejor o estar cerca de tu familia, aunque no tengan tanto”, plantea la actriz